UDI intenta vincular a pareja de Boric con fondos públicos y club responde: “Cumplimos todo, no hay trato especial”

"No instrumentalicen la vida privada de nuestra jugadora, ex seleccionadas nacional, para instalar sospechas infundadas. No manchen el deporte femenino, ni el logro único de jóvenes mujeres estudiantes y trabajadoras que han sabido superarse y sobreponerse al medio”, afirmaron desde el club Sportiva Italiana.