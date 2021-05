“Usted siempre me saca la mugre”: Jaime Mulet (FRVS) se descontrola y arremete contra Mónica Rincón por preguntarle sobre investigación por hechos de corrupción

El diputado y precandidato presidencial por el partido Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, arremetió contra la periodista de CNN, Mónica Rincón, cuando ésta le preguntó por su participación en el caso de la Minera Candelaria en Tierra Amarilla.

Mulet interrumpió a la periodista y le cuestionó sus acusaciones, y aseveró que él es “una persona honrada”.

“Para que usted sepa, yo, Jaime Mulet, no recibí ningún honorario, no tengo nada que ver con eso que me pregunta. Es algo donde no cobré nada de nada, aunque usted no lo crea”, expresó el diputado durante la entrevista.

Ante esta situación, la periodista le preguntó que, si no estaba involucrado en la causa, porque no había querellado, por lo que él señaló que lo hará en su momento, y le advirtió a Rincón que ella solo “se carga en algunas personas”.

“No señor. Lo hice con SQM, con el Caso Penta, con la UDI. Lo he hecho con cada uno”, afirmó Rincón ante el emplazamiento.

“Soy una persona honrada, aunque a usted le cueste creerlo, porque cada vez que puede, usted me saca la mugre a mí y a mi partido”, señaló.

Diputado Jaime Mulet, totalmente descontrolado, responde a periodista Mónica Rincón sobre presunto caso de corrupción:



"Yo soy honrado y mi familia también es honrada", señaló Mulet

Mónica Rincón se refirió a la conducta de Jaime Mulet durante la entrevista. «Acostumbro no darle bola a políticos que creen que por tener un alto cargo publico pueden venir y pasarse pal’ pico con una», afirmó.

Caso Minera Candelaria en Tierra Amarilla

El caso se registró en 2015, cuando se comenzó a investigar presuntos delitos de cohecho y soborno en el marco del acuerdo entre la Municipalidad de Tierra Amarilla y Minera Candelaria.

Según investigaciones realizadas por la Fiscalía – cita BioBio –, la empresa, a través de diferentes reuniones y aportes económicas, habría buscado que el organismo no perseverara en una demanda por reparación de daño ambiental.

En 2019, fueron reveladas las declaraciones del alcalde de Tierra Amarilla, Osvaldo Delgado, quien señala que el diputado Mulet le habría ofrecido sobornos de 400 millones de pesos para que levangtara la medida prejudicial sobre los honorarios que cobrarían los abogados de la comuna, Hernán Bosselin y Ramón Briones por más de 2.760 millones de pesos.

Además de estas acciones, la Minera Candelaria habría entregado a Tierra Amarilla un total de 11.533 pesos para mejorar la salud, cultura y otros a fines. A cambio, la empresa habría recibido la autorización para construcciones por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama.

En septiembre de 2020, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) le imputó a Mulet el delito de cohecho pasivo al legislador, junto a los abogados Hernán Bosselin y Ramón Briones, ambos ligados a la Democracia Cristiana.