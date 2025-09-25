Video revive en redes: El día que la asesora en seguridad de Kast no supo cuántas policías hay en Chile

En las redes sociales revivió un video sobre el vergonzoso momento que vivió en 2023 Beatriz Hevia, quien figura como asesora del eje de seguridad del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, al no saber responder cuántas policías hay en Chile.

El 7 de junio de 2023, la abogada se convirtió en presidenta del Consejo Constitucional, gracias a los votos del bloque de ultraderecha y Chile Vamos. Sin embargo, su nombre se hizo conocido, no sólo por este hecho, sino por su polémico paso por el programa ‘100 Indecisos’ de Mega, conducido por Tomás Mosciatti.

Tres meses antes, específicamente el 17 de marzo de 2023, la entonces candidata a consejera constituyente por el partido Republicano vivió un tenso momento, cuando fue interpelada por Mosciatti, a propósito de la discusión por temas de seguridad pública relacionados con la redacción de una nueva Carta Magna que llevaría a cabo el Consejo Constitucional.

En comentarista político le hizo una pregunta directa: “¿Cuántas policías hay en Chile?”.

Hevia respondió que dos, Carabineros y la PDI y el abogado le contestó que estaba ‘equivocada’, señalándole que había tres.

“Usted sabe que en los puertos chilenos, sale toda la droga a Europa y Chile es el tercer exportador de droga de Latinoamérica, ¿y sabe quién vigila los puertos?”, puntualizó Mosciatti.

Beatriz Hevia, argumentó que Aduanas se encargaba de eso, pero nuevamente fue corregida por el conductor.

“La Policía marítima, depende de la Armada, y ha fracasado totalmente. ¿Por qué no sabe todo eso si está tan preocupada de la seguridad?”, explicó.

La candidata a consejera intentó contestar diciendo que la ‘droga era un flagelo’, y el locutor le lanzó otra pregunta que la puso contra las cuerdas.

“¿Por qué cree que la Armada fracasa en los puertos? ¿Lo sabe? ¿Lo ha estudiado?”, consultó.

“No me he comunicado con la Armada para preguntarle”, respondió la republicana, quien luego fue blanco de críticas y burlas por su falta de conocimiento.

En ese momento el video con su participación en ‘100 Indecisos’ se hizo viral en redes sociales y recientemente resurgió, justo en medio de la campaña presidencial 2025.

Beatriz Hevia: asesora de seguridad y «corazón» del proyecto de Kast

Tras haber acompañando a José Antonio Kast en distintas actividades a José Antonio Kast, desde su lanzamiento de campaña, presentación en reuniones en foros y debates, la abogada nacida en Osorno y egresada de la Universidad de los Andes, fue confirmada, según consignó el Diario Financiero como responsable del eje de seguridad, uno de los temas más relevantes dentro de la propuesta del abanderado de ultraderecha.

Hevia inició su carrera política como coordinadora de jóvenes en la campaña presidencial de Kast en 2017. Tras la elección, continuó trabajando a su lado en la formación del movimiento Acción Republicana, que dio origen al actual partido. En 2018 se desempeñó como asesora legislativa del diputado Harry Jürgensen Rundshagen y en 2021, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, pasó a ejercer como asesora legislativa del Ministerio de Economía, encabezado entonces por Lucas Palacios. Asimismo, formó parte del centro de pensamiento Ideas Republicanas, donde lideró el área internacional.

En las elecciones de consejeros constitucionales de 2023, Hevia se presentó al Consejo Constitucional por la Región de Los Lagos y obtuvo un 23,30% de los votos-

Entre el 7 de junio y el 7 de noviembre de 2023, presidió la instancia en la cual 22 de los 50 escaños de la fueron ocupados por representantes de su colectividad.

Aunque su liderazgo no obtuvo los resultados esperados por los republicanos, ya que la propuesta de una nueva Constitución, redactada por mayoría de la derecha y ultraderecha fue rechazada en las urnas por la mayoría del electorado, sigue siendo una de las fichas claves y más cercanas a Kast.

De acuerdo con The Clinic, dentro del Partido Republicano, Beatriz Hevia es considerada parte del “corazón” del proyecto de Kast y goza de alta valoración entre sus filas, una posición que se refuerza al ser designada secretaria ejecutiva de las propuestas en materia de seguridad del abanderado de la extrema derecha, pese a no haber podido responder a la pregunta: ¿Cuántas policías hay en Chile?.