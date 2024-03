¿Y a usted quién le dijo que viniera? Luis Silva no descarta candidatura a concejal

Tras meses apartado del escenario público, a raíz del fracaso de la propuesta de la nueva Carta Magna redactada por el Consejo Constitucional, el vicepresidente de la directiva nacional del Partido Republicano, Luis Silva, reapareció generando una polémica, tras afirmar que quiere permanecer en la política y que apenas se pueda postular a una elección, lo hará.

«Si tengo que ir de candidato a concejal por una comuna periférica, es lo que tendré que hacer», afirmó en entrevista con la revista Sábado de El Mercurio, la primera que concede tras el triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida realizado en diciembre pasado.

El bogado, 45 años, numerario del Opus Dei y ex consejero del Consejo Constitucional se refirió a la alta votación que obtuvo para poder a llegar a formar parte del órgano redactor.

“No me siento para nada responsable de los 700 mil votos que saqué , en el sentido de que yo me los haya ganado. Estuve en el lugar correcto en el momento correcto”, dijo.

“Venía de una elección con 8 mil votos y no puedo explicar lo que saqué. Y ahora tengo que partir de nuevo, y si eso significa que tengo que ir de candidato a concejal por una comuna periférica lo tendré que hacer», enfatizó.

En la entrevista con el medio citado, Silva justificó su ostracismo y ausencia de la esfera política nacional.

«Yo desaparecí porque a mí me eligieron para proponer una Constitución a Chile, y mi encargo terminó el 7 de noviembre, y mi trabajo terminó el 17 de diciembre, cuando se hizo el plebiscito. Y se acabó, me parece que así tiene que ser. Por lo mismo, me parece que estar pintando el mono como si los 700 mil votos hubiesen sido para algo más es injusto», afirmó.

«Por mí las personas votaron para escribir una Constitución en esas circunstancias, y ahí se acaba ese cheque», acotó el republicano.

