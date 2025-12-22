“Yo no la apoyaría”: presidente de la UDI marca veto a Bachelet para la ONU

El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, fijó su postura respecto de la posible candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU), dejando en claro que si él fuera Mandatario no la respaldaría.

“Si yo fuera Presidente, no la apoyaría”, afirmó Ramírez este domingo en una entrevista con el programa Mesa Central de Canal 13 este domingo.

No obstante, inmediatamente acotó y señaló que su partido respetará la decisión del presidente electo José Antonio Kast en su calidad de Jefe de Estado.

«Nosotros no vamos a intentar influenciar la opinión del Presidente electo de ninguna manera, nosotros vamos a acatar lo que él decida», planteó Ramírez.

El líder gremialista vinculó su postura personal y la del partido de derecha con una crítica al legado de Bachelet. «Para la UDI, por supuesto que Michelle Bachelet es una figura muy lejana, creemos que su segundo Gobierno fue realmente malo», argumentó.

Kast sobre candidatura de Bachelet a la ONU: «Ya veré lo que hago»

Estas declaraciones surgen en un contexto de expectativa. Kast ha mantenido una posición de perfil bajo sobre el tema, limitándose a señalar: “Ya veré lo que hago”.

“Yo escucho y leo todo lo que las personas señalan. Yo soy bastante autónomo, junto con un equipo, en las decisiones que tomamos”, declaró recientemente a la prensa.

Incluso durante la visita a Buenos Aires que realizó el martes pasado, para reunirse con el mandatario argentino, Javier Milei, Kast evitó adelantar una postura definitiva y solo se refirió al encuentro pautado con Bachelet.

“Me voy a juntar con ella y después eso tendrá que ser objeto de análisis. La resolución no tiene que ser inmediata. Nosotros lo que estamos diciendo es que vamos a escuchar todos los antecedentes”, afirmó en la ocasión.

En efecto, la reunión entre el republicano y la exmandataria se llevó a cabo este lunes en la Fundación Horizonte Ciudadano y que se extendió por cerca de dos horas.

“Sostuve una reunión con la exmandataria Michelle Bachelet, en una conversación franca y respetuosa, pensando siempre en el bien de Chile”, escribió Kast sobre la reunión con Bachelet en sus historias de Instagram, donde además adjuntó un video del encuentro.

Así, tras salir de la cita, el presidente electo indicó que “ha sido una reunión muy importante porque hemos podido conversar de temas que afectan a nuestra patria, ella fue dos veces presidenta de Chile y tiene muchos conocimientos, y para lo que viene hacia adelante, necesitamos de toda esa experiencia de ella como expresidenta”.

“Pudimos hablar de infancia, de salud primaria, de temas de seguridad, de temas de defensa que ella también conoció. En todas las áreas ella tiene un conocimiento importante, puede, al haber sido presidenta en dos ocasiones tener una mirada más allá de la tensión política que puede haber en nuestra patria, y estamos convencidos de que Chile está primero”, apuntó.

Sobre la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, Kast evadió dar una respuesta clara y se limitó a declarar: “No voy a decir nada hasta el 11 de marzo».

«No correspondería que hable de un tema que solo me corresponde cuando asuma el cargo (…) Tenemos que respetar la institucionalidad, hoy hay un Presidente en ejercicio que es Gabriel Boric y esto no se resuelve ni hoy ni mañana”, argumentó.

Está previsto que Kast emprenda este mismo lunes vuelo a Quito, donde se reunirá el martes con el presidente de Ecuador Daniel Noboa, como parte de su gira por países de la región gobernados por representantes de la derecha que también incluirá a Perú y su presidente interino José Jerí.

Críticas desde la oposición: Advierten sobre gobernabilidad

La postura pública del timonel de la UDI no pasó desapercibida en la oposición. Desde el Partido Socialista, el diputado y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Nelson Venegas, criticó con dureza las declaraciones, argumentando que generan un clima adverso para la futura administración.

«Yo no sé si Guillermo Ramírez no se ha dado cuenta que ellos van a gobernar y, por lo tanto, ellos tienen que generar las condiciones para que este país sea gobernable. Y en ese sentido tienen que hacer gestos mínimos», afirmó el parlamentario.

Venegas vinculó directamente los dichos del presidente de la UDI con las perspectivas de diálogo político. «Cuando hace ese tipo de declaraciones respecto de Michelle Bachelet, con todo lo que significa para nosotros Michelle Bachelet, es que simplemente están generando condiciones donde va a ser imposible conversar con ellos. Y eso le va a pesar a ellos, porque a ellos les cabe la responsabilidad de gobernar», puntualizó.

Dilema estratégico para Kast

El episodio coloca al presidente electo ante un dilema estratégico, por un lado puede decidir apoyar a parte importante de su base política, mientras que un eventual veto chileno a una figura de estatura internacional como Bachelet, quien ya se ha desempeñado como Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, sería interpretado globalmente como un gesto de aislamiento y politización extrema de la política exterior chilena.

El ultraderechista deberá sopesar no solo la conveniencia internacional para Chile, sino también el costo político interno de una decisión que, como bien marcó su aliado Guillermo Ramírez, recae únicamente en sus hombros como futuro «jefe de Estado».