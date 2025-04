Chedraui plantea medidas para retirar puestos de comida chatarra cerca de las escuelas

El presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, anunció que su administración está evaluando la posibilidad de realizar operativos en las zonas aledañas a las escuelas de la ciudad, con el fin de evitar la venta de alimentos chatarra.

Aunque no se puede intervenir directamente en los planteles educativos, las autoridades municipales están tomando medidas en las calles cercanas. Actualmente, se está trabajando con los vendedores ambulantes para regularizar sus puestos y eliminar aquellos productos que no cumplan con las normativas de salud. Además, se está llevando a cabo un proceso de reubicación de los puestos en zonas como la 14 y la 24 Poniente, así como en otras calles de la ciudad, con el objetivo de no afectar la movilidad ni perjudicar a los negocios establecidos.

“No podemos meternos en las escuelas, pero afuera, lo estamos platicando con los ambulantes para, primero, retirar bajo ley lo que se pueda retirar”

Chedraui también hizo un llamado a los padres de familia para que reflexionen sobre los efectos de consumir alimentos poco saludables, invitándolos a evitar comprar este tipo de productos a sus hijos. Aseguró que la colaboración de las familias es fundamental para el éxito del programa, ya que, al reducir la demanda, se disminuiría la oferta de estos productos en las cercanías de las escuelas.

“Concientizar a las familias que no le compren a los niños comida chatarra, para que, en automático, si tu no vendes, te vas a retirar; tenemos que trabajar de común acuerdo con el ambulantaje, que respetamos su comercio, pero también debemos respetar la seguridad de los niños”

Por otro lado, en las cercanías del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENHCH), se ha identificado la presencia de numerosos puestos ambulantes que venden desde tacos y botanas hasta mariscos y dulces, sin ninguna regulación por parte de las autoridades. Esta situación se repite en otras áreas cercanas a diferentes instituciones educativas en la ciudad, donde los vendedores ambulantes operan sin supervisión.

Las autoridades municipales también han indicado que el esfuerzo por reordenar el comercio ambulante no solo tiene un impacto en la salud pública, sino que busca promover una mejor convivencia en las zonas urbanas. De esta manera, no solo se pretende regular el tipo de productos que se venden, sino también mejorar el orden en las áreas cercanas a las instituciones educativas, asegurando un ambiente más seguro tanto para los estudiantes como para la comunidad en general.

Foto: El Ciudadano

