Gobernador Armenta respalda reformas antirreeleccionistas de Claudia Sheinbaum

Querétaro, Qro. – El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, expresó su respaldo a las reformas constitucionales propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum, orientadas a erradicar la reelección en cargos de elección popular y combatir el nepotismo en México. Estas declaraciones se dieron durante la ceremonia del 108 aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana, realizada en el emblemático Teatro de la República.

Durante su discurso, la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó: “Hoy 5 de febrero no puedo dejar pasar la fecha, así que estoy enviando al Congreso de la Unión dos nuevas reformas constitucionales: la primera, en honor a la Constitución de 1917, la no reelección a ningún puesto de elección popular. La segunda, la prohibición expresa de que ningún familiar pueda suceder de manera inmediata a otro tratándose de un puesto de elección popular, es decir, no al nepotismo.”

El gobernador Armenta destacó el valor de estas reformas como una vía para profundizar la democracia y garantizar la soberanía popular. En sus palabras, elogió el compromiso de Sheinbaum con los principios fundamentales de la Constitución y su defensa de la soberanía nacional y de los derechos de los mexicanos. “Hoy la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, ha dado un mensaje valiente, profundo, con un sentido de nacionalismo y patriotismo, y de defensa plena de la soberanía de nuestros hermanos migrantes”, señaló.

Defensa de la soberanía y el proyecto de nación

Claudia Sheinbaum subrayó en su mensaje que México es una nación libre, soberana e independiente, rechazando cualquier intento de influencia externa. “La Constitución es el escudo para defender a la nación ante cualquier amenaza de la soberanía nacional”, afirmó. Además, aseguró que, ante cualquier intento de vulnerar los derechos del pueblo o la independencia del país, habrá una respuesta firme: “Jamás permitiremos que violen la soberanía, la dignidad del pueblo y la patria.”

Asimismo, la presidenta destacó la importancia del proyecto de la Cuarta Transformación, la reforma judicial y la defensa de la soberanía como pilares para construir un México más justo y equitativo.

Llamado a la unidad nacional

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, también participó en la ceremonia, donde hizo un llamado a la unidad como eje fundamental para preservar la soberanía del país. “Las y los mexicanos tienen derecho a recibir respeto y dignidad. No estamos dispuestos a someternos a los designios de nadie. Sin unidad no habrá soberanía, y por ello es nuestra obligación respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum”, declaró.

Con este acto conmemorativo, líderes nacionales reafirman su compromiso con los valores de la Constitución de 1917, subrayando la necesidad de fortalecer la democracia, combatir la corrupción y garantizar que las instituciones trabajen en favor del pueblo mexicano.

Foto: Comunicación Social Gobierno de Puebla

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0

💬 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com