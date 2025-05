Las obras no pueden ser separadas del artista, opina regidora sobre Esteban Fuentes de María 

CIUDAD DE PUEBLA, 15 DE MAYO DE 2025. La regidora del Ayuntamiento de Puebla, Lupita Vanesa López Silva, sentenció que es imposible separar la obra del artista; esto, en alusión a las recientes declaraciones de la diputada Graciela Palomares sobre el trabajo del pintor Esteban Fuentes de María, acusado por tráfico de animales exóticos.



La presidenta de la Comisión de Arte y Cultura aseveró que no existe documento que exima al controversial artista de los cargos por los cuales fue detenido en 2022, cuando intentaba vender un mono araña, considerado como una especie en peligro de extinción.

La cabildante por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) consideró que su compañera de movimiento político cometió un grave error al extender la invitación a Fuentes de María para que presente su exposición de arte en el Congreso del Estado.

Aseguró que no es posible separar la producción artística del propio autor, pues recordó que ha sido fiel morenovallista. Una muestra de ello es la pintura «La caída de los dos aves azules» que realizó en dedicatoria a los exgobernadores Rafael Moreno Valle Rosas y Martha Erika Alonso Hidalgo, tras su muerte en 2018. Expuso:

«No se puede separar la producción, estaríamos cayendo en falacias (…) se intenta hacer una lógica como que el producto estuviera volando y no tuviera repercusión por quien la reproduce. Es un error».

López Silva apuntó que la política que ejercen los gobiernos está vinculada con principios y posturas ideológicas, por lo que puntualizó que es inevitable ignorar el polémico pasado de Fuentes de María.

En ese contexto, dijo que es incongruente que la legisladora esté enfocada en impulsar las obras de un pintor polémico que tiene las posibilidades de presentarse en otras partes del mundo, en lugar de apoyar a artistas que se encuentran en estado de precariedad.

Inoportuna, comparación entre Esteban Fuentes y Frida Kahlo

También calificó inoportuna la comparación que realizó la legisladora entre Esteban Fuentes y Frida Kahlo, pues refirió que esta última encabezó una lucha social por los derechos laborales y reivindicación social que sí respalda el partido vinotinto.

Vanesa López enfatizó que es necesario que Graciela Palomares sea coherente con los principios de la Cuarta Transformación (4T), los cuales no promueven la discriminación hacia animales y seres humanos. Dijo:

«Yo pienso que las posturas ideológicas son suficientes para que uno pueda filtrar quien tiene acceso al apoyo de las instituciones públicas, no es un acto de discriminación, es un acto de coherencia» .

La regidora morenista hizo un llamado a la legisladora a no esperar a que los artistas busquen apoyo directamente en el Congreso del Estado, sino que ella misma salga a buscar en territorio el arte poblano que existe en juntas auxiliares y que en muchas ocasiones no suele ser tomado en cuenta.

