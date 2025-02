Movilidad y Transporte de Puebla impondrá multas de más de 10 mil pesos a Uber Moto

Debido a que es inseguro y no garantiza la protección de usuarios ante percances, la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), Silvia Tanús Osorio, hizo un llamado a la ciudadanía para que no hagan uso del servicio Uber Moto.

La funcionaria estatal señaló en entrevista que esta opción de transporte de pasajeros en motocicleta que ofrece la aplicación móvil Uber empezó a funcionar en el estado de Puebla sin permiso del gobierno, por lo que han comenzado a actuar en contra de éste.

Tanús Osorio expuso que a través de su dependencia ya se llevan a cabo operativos para evitar que este servicio opere, y ya se giró una orden para comenzar a imponer sanciones de hasta 18 mil 100 pesos.

Indicó que ha sostenido reuniones con directivos de esta empresa, en las que han solicitado directamente que dejen de ofrecer en su plataforma esta opción, debido a su peligrosidad y porque no ofrecen seguro en caso de un siniestro.

«Les pedí que bajaran el servicio de su plataforma. No es posible porque no tienen seguro, no tienen permiso y porque es definitivamente peligrosísimo que una persona se suba a una motocicleta. Yo invito a la ciudadanía a no utilizar este servicio».

Silvia Tanús Osorio

Titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla