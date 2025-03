Ricardo Monreal exhorta a Morena no dividirse por rechazo ante desafuero de Cuauhtémoc Blanco

CIUDAD DE PUEBLA, 27 DE MARZO DE 2025. El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, declaró que cada uno de los legisladores del partido guinda tomaron su propia decisión en la votación para desechar el dictamen para el proceso de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco.

En entrevista tras el informe de 100 días de gobierno de Alejandro Armenta, el legislador morenista reveló que quienes votaron a favor de desechar el dictamen lo acordaron antes de iniciar la respectiva discusión.

Rechazó que los votos para favorecer a Cuauhtémoc Blanco, quien enfrenta proceso por presunta tentativa de abuso contra su media hermana, vayan a ser castigados por su decisión.

Incluso lamentó que algunas diputadas hayan sido atacadas por estar a favor de desechar el proceso de desafuero contra un presunto abusador.

Por ello, Monreal Ávila hizo un llamado para que este tema no profundice la división al interior del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

«Ellas seguirán ejerciendo su voto de manera libre, y hago un llamado para que no profundicemos la división interna de Morena. Hago un llamado a todas las diputadas para que no se aprovecha la coyuntura de atacar a quienes votaron y no polarizar entre nosotros la actitud de uno y de otro».