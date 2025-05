Sheinbaum confirma invitación de Canadá a la Cumbre del G7 como invitada especial y evalúa asistir

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este miércoles que recibió una invitación del primer ministro de Canadá, Mark Carney, para asistir como invitada especial a la 51ª Cumbre del G7, que se celebrará del 15 al 17 de junio en Kananaskis, Alberta.

Durante su conferencia matutina, la mandataria reveló que la invitación se dio durante una llamada telefónica con Carney. En la conversación, ambos abordaron temas clave como la relación comercial bilateral y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Todavía no tomo la decisión de si voy a asistir o no, pero le agradecí la invitación. México no es parte del G7, nos estarían invitando como invitados especiales y estamos evaluando la posibilidad de asistir”.

Claudia Sheinbaum