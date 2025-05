Soy gobernador, pintor y jardinero, porque me identifico con el pueblo: Armenta

Con una brocha en la mano, pintura amarilla en las guarniciones y un saludo sincero a cada vecino, así llegó el gobernador constitucional de Puebla, Alejandro Armenta, a la faena comunitaria número 22, realizada en el parque recreativo “La Carmela”. Este espacio, que años atrás fue una hidroeléctrica abandonada, hoy florece gracias al esfuerzo colectivo.

“Les voy a contar lo que me preguntaron mientras caminábamos: que si me ofendía que me llamaran gobernador jardinero, pintor o desbrozador. Les respondí que me encanta que me digan así, me emociona, porque soy un amante de la naturaleza. A mí me educaron haciendo faena. Crecí siendo útil, acomedido y agradecido”.

