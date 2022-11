Cuadros de ansiedad laboral afectan a trabajadores poblanos

“Estresante” y “agobiante”, así definió Francisco Gómez su rutina diaria, en la que se debe de despertar a las 6:00 de la mañana para llegar temprano a la oficina en la que trabaja de 8:00 a 18:00 horas con un salario bajo y pocas prestaciones.

Francisco trabaja en una empresa de ventas telefónicas (call center) debido a que pesar de contar con título profesional en contabilidad, por su falta de experiencia laboral, ninguna empresa lo contrata.

Su situación le provoca frustración, la que sumada a las condiciones laborales en las que trabaja le generan ansiedad laboral.

“Me siento muy frustrado, estresado y agobiado. La verdad, no me gusta mi trabajo, pero es lo único que tengo seguro de momento porque no me contratan en ningún lado por lo mismo de la experiencia. Me molesta mucho”

Francisco Gómez

Empleado