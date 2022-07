“Suicida” incremento del agua en Puebla: Castillo Montemayor

El exdirector del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (Soapap), Francisco Castillo Montemayor, afirmó que es “suicida” incrementar las tarifas del agua potable en Puebla.

En conferencia de prensa, Castillo Montemayor dijo que dicho aumento aceleraría el proceso inflacionario y provocaría un golpe para el bolsillo de los poblanos, en especial para los que pagan puntualmente, por lo que aumentaría la morosidad.

“Es ilógico, irracional y suicida tratar de incrementar las tarifas del agua porque va a acelerar el proceso inflacionario, es un error total; si te pones a revisar en qué medida va afectar y revisas los ingresos que tienen según Coneval, se van a dar cuenta que en Puebla más del 50 por ciento no gana lo suficiente para pagar la canasta básica” Castillo Montemayor

Exdirector del Soapap

Explicó que mucha gente no paga su cuota porque la concesionaria Agua de Puebla no ofrece calidad en su servicio, aunado a que la mayoría de los poblanos no les alcanza el dinero por el alza de otros productos de la canasta básica.

El también exsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SMRN) estatal afirmó que Soapap debería de apostar en mejorar el servicio y la infraestructura para ofrecer mejor calidad e incluso bajar sus precios para que más gente cumpla con la cuota.

“Yo me atrevería a decir que Agua de Puebla tienen margen hasta para bajar las tarifas y más gente pagaría, porque hay gente que ya no puede pagar”

Asimismo, reveló que hoy en día Puebla es una de las ciudades del país con la tarifa más alta, junto con Querétaro, León y Tijuana.

La semana pasada, el director general de Soapap, Gustavo Gaytán Alcaraz, presentó en el Congreso local un acuerdo para aumentar el cobro de este servicio.

En él se propone un aumento del 4 por ciento en la tarifa para las personas que vivan en las colonias de menor poder adquisitivo, es decir, para 72.4 por ciento de los usuarios.

Además, un incremento del 7.6 por ciento, para las personas de unidades habitacionales de mayor estrato económico, así como para usuarios de los sectores comerciales e industriales.

Foto: Agencia Enfoque

