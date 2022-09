Crítica Mier Velazco petición de recursos de INE

El coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velazco, cuestionó el trabajo del Instituto Nacional Electoral (INE) al censurar su asignación de recursos y llamados a evitar la promoción anticipada rumbo al 2024.

En reunión con morenistas del municipio de San Martín Texmelucan, afirmó que la democracia del INE “es tan cara que le cuesta miles de millones de pesos a los mexicanos”, una razón por la cual se debe apoyar la Reforma Electoral, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Explicó que a la par de reformar el instituto, es necesario recortar el presupuesto de los partidos políticos en el país, pues actualmente reciben al año 12 mil millones de pesos.

También le pidió al instituto “no enojarse” por las giras y asambleas que realiza al interior del estado de Puebla, y defendió que sus actividades son para mantener a la población informada sobre las decisiones que se toman en la Cámara de Diputados.

“No se vale que se enoje nadie, porque es un derecho que tienen ustedes que les vengan a informar. Hay quienes no visitan los distritos, las regiones porque no tienen nada que informar y por eso no vienen, yo estoy acá”

Ignacio Mier Velazco

Coordinador de los diputados federales de Morena