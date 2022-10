Conoce fechas y horarios de la Liguilla Apertura 2022

El pasado fin de semana se definieron los partidos de la liguilla de Apertura 2022 de la Liga MX, donde cuatro equipos quedaron clasificaron para los cuartos de final.

Los equipos que avanzan directamente son el América, Monterrey, Santos y Pachuca, quienes esperaban contrincante, pero tras la repesca, ya saben a quién enfrentarán para seguir en la pelea por el título, ya que esta edición habrá nuevo campeón tras la eliminación del Atlas.

Los horarios fueron elegidos este lunes después de la reunión de los representantes de clubes y se dio a conocer por la Liga MX a través de un comunicado de prensa, en redes sociales y en su página web oficial.

Las fechas y horarios de los Cuartos de Final quedaron de la siguiente manera:

JUEGOS DE IDA



Miércoles 12 de octubre

Puebla vs América, 20:06 horas del este (ET), Estadio Azteca.

Cruz Azul vs Monterrey, 22:06 horas ET, Estadio Azteca

Jueves 13 de Octubre

Toluca vs Santos, 20:06 horas ET, Estadio Nemesio Diez

Tigres vs Pachuca, 22:06 horas ET, Estadio Universitario

JUEGOS DE VUELTA



Sábado 15 de octubre

Monterrey vs Cruz Azul, 19:06 horas ET, Estadio BBVA

América vs Puebla, 21:06 horas ET, Estadio Azteca

Domingo 16 de octubre

Santos vs Toluca, 20:06 horas ET, Estadio TSM

Tigres vs Pachuca, 22:06 horas ET, Estadio Universitario

