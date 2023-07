Estudiante agredido por policías municipales denuncia abuso de poder

La unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General del Estado (FGE) dieron un mal trato a Yahir Cid García, estudiante de la Universidad Alva Edison que fue agredido por Policías Municipales de Puebla tras criticar su actuar en contra de un menor de edad.

En entrevista, el universitario de 20 años de edad señaló que tras las agresiones sufridas por policías del gobierno municipal de Eduardo Rivera Pérez acudió a presentar una denuncia a la Unidad de Asuntos Internos y a que se inicie una carpeta de investigación por su caso ante la Fiscalía, sin embargo, afirma que en ambos sitios fue tratado «como delincuente».

Lamentó que algunos medios de comunicación hayan replicado la versión que dieron las autoridades, quienes afirmaron que la agresión en su contra derivado del reporte de consumo de drogas en la vía pública.

Afirmó que eso no es verdad, ya que él no consume sustancias ilícitas, ni se encontraba en estado inconveniente en el momento en que ocurrieron los hechos, pues horas antes había salido de la escuela.

«Mi abuelita, que está encargada de mí, está indignada, yo también estoy indignado, porque a la hora de que me levantaran mi declaración, me trataron como a un delincuente más. Salí (de la Fiscalía) con miedo porque desgraciadamente me trataron como si yo en verdad hubiera portado drogas»

Yahir Cid García

Estudiante agredido por policías municipales