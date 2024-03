Tras 10 balazos a su vehículo, candidato en Morelos sale ileso

Jesús Corona Damián, aspirante a la alcaldía de Cuautla en Morelos por el frente opositor, sufrió un atentado en su contra, luego de que la camioneta donde viajaba fuera atacada por casi 10 impactos de arma de fuego, resultando ileso y haciendo un llamado enfático a las autoridades para garantizar la seguridad a los candidatos a las elecciones.

El hecho ocurrió cerca de las 8 y media de la noche de este lunes 25 de marzo, mientras el candidato y su escolta y se registró a escasos metros de su casa de campaña, situada en la colonia Benito Quezada, en Cuautla, luego de regresar de la Fiscalía Regional Oriente, donde presentó una denuncia por amenazas de muerte.

El candidato se mostró molesto con las autoridades estatales y las culpó del atentado que casi le arranca la vida, pues comentó que es trabajo del gobierno de Morelos garantizar la seguridad a todos sus ciudadanos y ahora con el periodo electoral que esa cobertura se extienda a los candidatos.

El candidato opositor narró que mientras se trasladaba en su camioneta, dos hombres en una motocicleta los rebasaron e interceptaron y, posteriormente, abrieron fuego en su contra, sin embargo, luego de los 10 impactos de bala, logró salir ileso.

«Era dos hombres en una moto. Nos rebasaron y después nos dispararon. Quieren que me baje de la campaña. Una cosa si les digo a mi ciudad, a los cuautlenses, ya basta de vivir con miedo. No me bajo, a donde tope, voy con todo»

Jesús Corona Damián

aspirante a la presidencia municipal de Cuautla