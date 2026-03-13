A 50 años del golpe en Argentina: Presentan historieta sobre el poeta hijo de japoneses, Juan Carlos Higa Akamine (Hiroshi), secuestrado y desaparecido en 1977

A 50 años del golpe de Estado en Argentina, el escritor y abogado Julián Axat, armó una historieta -utilizando recursos de Inteligencia Artificial- a partir de los poemas inéditos del poeta, hijo de japoneses, Juan Carlos Higa Akamine (Hiroshi), quien fue secuestrado y desaparecido en el año 1977.

Desde Argentina, Axat comenta que un único poema de Hiroshi, titulado «Para quedarme en todos», apareció publicado en el libro Palabra Viva (2007), antología publicada por la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina (SEA). Ese poema dice así:

Para quedarme en todos

Si yo me llamara Juan ternura

qué distinto sería todo…

dejaría de ser yo para ser todos

un gol de media cancha entre los pibes

una ternura abierta entre palomas

un corazón al sol

y un algo infalible

cubriendo la mañana.

Sin embargo, soy Juan Carlos apenas

y no me alcanza para quedarme

en todos.

Axat relata que la idea de rescatar la poesía de Hiroshi surgió tras una conversación con el escritor Jorge Boccanera: «Nos pusimos a conversar sobre Roberto Santoro, conocido poeta y periodista desaparecido en la última dictadura militar».

«Entonces (Boccanera) me comenta, como al pasar, de la revista ‘Canto y seña’, publicación de la que colaboraban junto a Julio Carmona, Ramiro Infantes, Teodoro Stuchi, Víctor Mazzi, Eduardo Ibarra, Artidoro Velapatiño, y el poeta desaparecido Juan Carlos Higa Akamine. ¿Un poeta desaparecido japonés?, le digo a Boccanera. Exactamente, Higa fue el único desaparecido de la comunidad japonesa, y era poeta», señala Julián Axat.

Así, a partir de esta pista y de la mención de Boccanera, Axat se puso a recopilar más información sobre Hiroshi, surgiendo la historieta como «un intento de contar la vida de este poeta, a partir del resto de sus poemas inéditos y el soporte de la IA».

El trabajo final fue publicado en la revista de poesía, política y memoria El Niño Rizoma (VER ACÁ)

El Ciudadano