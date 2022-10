Serie de reportajes:

A un año de la inauguración de Mejor Niñez el abandono estatal a la infancia continúa: salud mental por los suelos y eternas listas de espera copan el Servicio

Tras un año de promulgado el Servicio Mejor Niñez, desde dentro de la institución las denuncias no han hecho más que escalar. Trabajadores y trabajadoras del Servicio denuncian que no solo no se han solucionado los principales baches del anterior sistema, sino que además se han profundizado problemas como las listas de espera para programas ambulatorios de niños que han sufrido vulneraciones, así como el acceso a salud mental por parte de los menores a cargo del Estado.