ACTUALIZACIÓN: Incendio en Puente Alto deja a 7 familias afectadas que esperan ayuda

DERECHO A REPLICA

Al cierre de esta publicación original escrita por Valentina Zambrano, algunos datos, como quienes informaron los hechos y el rol de la Municipalidad de Puente Alto en el lugar no fueron correctamente rectificados e informados.

Lamentamos enormemente como medio este error y a quienes involucró y perjudicó.También aclaramos que la señora Jorgina Hernández no fue beneficiaria de las donaciones y la campaña que iban en ayuda a las familias afectadas.

La vecina en cuestión sólo rectificó la información desactualizada. Los datos expuestos en la versión original de esta nota fueron entregados por otra fuente, no por la señora Jorgina.

La fuente está especificada en la nueva versión de esta nota. Lamentamos el inconveniente y las aseveraciones erróneas iniciales y recordamos que la responsabilidad de la información emitida es de la periodista encargada y no del medio El Ciudadano.

Una vez más, lamentamos estos eventos adversos y las confusiones que esto podría haber producido.