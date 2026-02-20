Advierten que Balcázar es “el tonto útil del régimen” y llaman a no caer en “la trampa” de la izquierda gobernando en Perú

La periodista Laura Arroyo Gárate denunció que la elección del histórico dirigente de izquierda José María Balcázar como presidente de Perú responde a una «jugada maestra» del fujimorismo y la desecha de cara a las próximas elecciones generales. «Les conviene que todo lo que ha hecho este gobierno ilegítimo, esta dictadura ilegítima, primero con Dina Boluarte y luego con José Jerí, parezca que lo hizo la izquierda», alertó.

En medio de una crisis política que parece no tener fin y a escasos 50 días de un proceso electoral crucial, la elección del histórico dirigente de izquierda José María Balcázar por parte del Congreso como nuevo presidente interino de Perú, ha generado reacciones encontradas. Mientras algunos sectores consideran que se trata de un giro en la correlación de fuerzas políticas, la periodista peruana Laura Arroyo Gárate lanza una advertencia contundente: no se debe caer en la trampa de creer que la izquierda está gobernando el país, cuando en realidad, según su análisis, Balcázar no es más que «el tonto útil del régimen»

Tras la destitución de José Jerí, el abogado de 83 años, exmagistrado del Poder Judicial, e integrante del partido Perú Libre, se convirtió así en el octavo mandatario en una década marcada por la inestabilidad política en el país suramericano.

Deberá ejercer el interinato por los próximos cinco meses, hasta el 28 de julio, cuando entregará el poder a| presidente que resulte vencedor en los comicios generales pautados para el 12 de abril.

Para Arroyo Gárate, este movimiento no representa un triunfo de las fuerzas progresistas, sino una estrategia cuidadosamente orquestada por la derecha representada en el fujimorismo.

En un video compartido en sus redes sociales, la periodista y tertuliana política del programa La Hora de La 1 del Canal Red en España, fue enfática al calificar la situación como una «jugada maestra» diseñada para confundir a la opinión pública, tanto nacional como internacional.

Según su perspectiva, la designación de un político de izquierda como presidente de Perú tiene un objetivo claro: reconfigurar la narrativa política en beneficio de los sectores conservadores de cara a los próximos comicios.

«Jugada maestra para que creas que perdió el fujimorismo y, por si acaso, gobierna la ultraizquierda», declaró Arroyo Gárate, desmenuzando lo que considera la estrategia política y comunicacional detrás del nombramiento.

«Hoy los medios internacionales te dicen que gobierna el ultraizquierdista señor José María Balcázar y en los medios nacionales todavía peor, porque esta es la jugada maestra. ¿Quiénes piensan que, por si acaso, ahora ha entrado un presidente de izquierdas? ¿Para qué? Para que entonces se puedan perfilar todo lo que necesitan los de la derecha para ganar en las próximas elecciones».

La periodista profundizó en su análisis, señalando que la maniobra busca vincular las políticas impopulares y las acusaciones de autoritarismo que han caracterizado al gobierno de los destituidos Dina Boluarte y José Jerí con la administración de Balcázar.

«¿Y por qué? Porque les conviene que todo lo que ha hecho este gobierno ilegítimo, esta dictadura ilegítima, primero con Dina Boluarte y luego con José Jerí, parezca que, por si acaso, la hizo la izquierda», explicó la comunicadora.

«¿Por qué sale Keiko Fujimori y toda la gente fujimorista a decir eso? Porque les conviene que lo creas», advirtió.

Laura Arroyo Gárate: «Balcázar es el tonto útil del régimen»

Arroyo Gárate no se limitó a cuestionar la coyuntura, sino que realizó un exhaustivo repaso por la trayectoria legislativa de Balcázar para sustentar su afirmación de que el nuevo presidente interino de Perú ha sido funcional al régimen.

Balcázar fue elegido congresista en 2021 por la región Lambayeque bajo la bandera de Perú Libre—partido que se asume marxista-leninista— y con el que Pedro Castillo ganó las elecciones presidenciales hace cinco años.

Según la periodista, lejos de ser un opositor, ha votado como legislador consistentemente a favor de iniciativas que beneficiaron a la derecha.

«Balcázar ha votado con Fuerza Popular, con Renovación Popular, con Avanza País, con Bloque Democrático Popular y se ha dedicado a votar siempre las leyes que beneficiaban al régimen», detalló Arroyo, enumerando ejemplos concretos de su comportamiento en el hemiciclo.

«Las leyes pro gobierno, la ley que permitía, por ejemplo, que la Policía Nacional revisara investigaciones preliminares completamente abusivas, votó a favor el señor Balcázar. Sabe muy bien qué es lo que había que hacer, incluso evitar la censura de la mesa directiva de Jerí para que Jerí luego pudiera asumir la presidencia», recordó.

La periodista hizo hincapié en la necesidad de analizar no solo quién es Balcázar ahora como presidente de Perú, sino quién ha sido a lo largo de su carrera política. En ese sentido, lo ubicó dentro de una trilogía de personajes que, a su juicio, han cumplido la misma función: ser piezas intercambiables al servicio del régimen.

«Lo importante no es tanto quién es antes de ser presidente, sino quién ha sido para ser presidente», enfatizó Arroyo Gárate.

«Balcázar, al igual que Jerí y al igual que Boluarte, es en realidad una pieza que cumple la misma función. Es el tonto útil del régimen, pero en la versión que el régimen necesita ahora», argumentó.

Esta caracterización de «tonto útil» no es casual. La periodista explicó que el régimen ha ido mutando y requiriendo diferentes perfiles para mantenerse en el poder y gestionar su imagen pública. El primer momento, según su relato, exigía mano dura y una figura que impusiera control a cualquier costo, refiriéndose a la gestión de Dina Boluarte, marcada por una fuerte represión de las protestas sociales que dejaron un saldo trágico.

«Del mismo modo que el régimen necesitaba primero una Dina Boluarte que se impusiera a sangre y a balas, díganselo a los 50 peruanos asesinados», recordó Arroyo, aludiendo a las víctimas mortales en el contexto de las manifestaciones que exigían la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso tras la destitución de Castillo.

«Luego, con Jerí, necesitó un rostro un poco más amable que no estuviera vinculado al gobierno de Pedro Castillo para que no le pudieran decir traidor, y pudiera parecer que era un rostro nuevo, un rostro fresco. Y eso fue lo que intentaron con Jerí», expuso.

Sin embargo, la estrategia con Jerí, según la periodista, no funcionó como esperaban. «Con Jerí también le salió mala jugada, porque el individuo tenía demasiadas cosas encima de sus espaldas», afirmó.

Según su análisis, esa falla obligó al régimen a buscar un nuevo perfil, y ese perfil es José María Balcázar.

«Y luego entra la nueva fase del régimen que necesita un sujeto como Balcázar (…) ¿Cuál es la nueva fase que necesita el régimen? Que creas que es la izquierda gobernando. Porque así preparan el terreno en los próximos 50 días que quedan para las elecciones. Y que pienses que todo lo que ha sido este régimen dictatorial, de Boluarte hasta Balcázar, es por si acaso obra de las izquierdas», advirtió la comunicadora.

«Balcázar es el presidente que el régimen necesita antes de ir a nuevas elecciones»

La proximidad de las elecciones es, para Arroyo Gárate, la clave para entender la urgencia de esta «jugada maestra». Al asociar todo el periodo de gobierno, con sus políticas impopulares y su gestión cuestionada, con la izquierda representada por Balcázar, la derecha busca desligarse de esa herencia y presentarse como una opción de cambio y orden.

Es una estrategia de transferencia de responsabilidades políticas que, según advierte, podría tener un efecto devastador en la percepción del electorado.

La periodista reconoció que, en apariencia, la elección de Balcázar podría interpretarse como una derrota del fujimorismo, especialmente porque no era su candidato original. No obstante, desestimó esa lectura ingenua, señalando la capacidad del fujimorismo para tener siempre múltiples opciones y asegurarse de que, gane quien gane, los intereses del régimen estén protegidos.

«Y la jugada les ha salido redondita, porque incluso pareciera que Balcázar ha logrado salir en contra de lo que quería el fujimorismo», admitió Arroyo. «Insisto, el que no fuera su plan A no quiere decir que le salga mal, porque el fujimorismo tiene huevos en todas las cestas, y porque cualquier sujeto que saliera del régimen iba a ser del régimen. Eso es lo que es Balcázar».

En este punto, la comunicadora fue categórica al definir la naturaleza política del nuevo presidente del Congreso. Despojándolo de cualquier etiqueta de izquierda opositora, lo situó firmemente dentro de la estructura de poder que gobierna el Perú desde la vacancia de Pedro Castillo.

«Balcázar es parte del régimen, ha sido constitutivo de ese régimen, ha incluso cambiado de partidos para sostenerse dentro del régimen, y lo que es ahora es el presidente del régimen», sentenció. «Pero ojo, Balcázar es el presidente que el régimen necesita antes de ir a nuevas elecciones».

«No permitas que la jugada le salga redondita»

El análisis de Arroyo Gárate sugiere que la función de Balcázar en esta etapa final es doble: por un lado, dar una fachada de pluralismo y alternancia política en la conducción del Congreso; por otro lado, y más importante, actuar como un pararrayos que absorba toda la «mugre» y el descontento generado por el gobierno de Boluarte y Jerí.

De esta manera, cuando los ciudadanos acudan a las urnas, asocien la crisis, la represión y la inestabilidad con un gobierno de izquierda, allanando el camino para un triunfo de las opciones conservadoras.

«Incluso ellos quieren que se quede toda la mugre de su gobierno dictatorial en Balcázar, para que parezca que es Perú Libre o la izquierda, cuando en realidad sabemos que tanto Perú Libre como Balcázar han sido tontos útiles y miembros del régimen de derechas que gobierna el Perú, régimen de derechas dictatorial», insistió la periodista.

Para Arroyo Gárate, esta maniobra de transferencia de imagen constituye un engaño deliberado al electorado. Por ello, su mensaje final fue un llamado a la ciudadanía a no dejarse engañar por las apariencias y a comprender la profundidad de la estrategia política que está en juego.

«Eso es Balcázar. Es un terrible presidente, pero sobre todo es el presidente que el régimen necesita en este momento para que tú creas que nos está gobernando la izquierda«, concluyó la periodista con una advertencia directa: «No permitas que la jugada le salga redondita».