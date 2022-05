Avala Barbosa perfil de María Luisa Albores para aspirante a la gubernatura en 2024

El gobernador Miguel Barbosa Huerta destacó el perfil de la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) federal, María Luisa Albores González para contender por la gubernatura de Puebla en 2024.

En videoconferencia de prensa, Barbosa Huerta destacó el trabajo que ha realizado la funcionaria federal de Morena, al señalar que muestra un contacto gentil y cercano a la gente.

El mandatario poblano dijo que no hará “futurismo político” a dos años de las elecciones; sin embargo, afirmó que es una persona “muy social, gentil e identificada con la gente”.

“Ella no saluda con palmadas que diga: ¡cómo estás hermano!, ¿qué se te ofrece hermano? Ella no hace eso, no miente, no engaña, así como el viejo priismo que quiere regresar con personajes verdaderamente sacados del museo del horror”.

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla