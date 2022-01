Avala Cabildo permisos para ambulantes en fiestas patronales

El Ayuntamiento de Puebla prometió quitar a ambulantes de las calles del Centro Histórico, aunque el presidente Eduardo Rivera Pérez avaló permisos para fiestas patronales.

Por unanimidad, los regidores aprobaron los espacios públicos que se utilizarán para la celebración de fiestas tradicionales y festividades patronales en el Centro Histórico y Zona de Monumentos durante este año.

Previamente, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, señaló que no dará ni un paso atrás en el reordenamiento del comercio informal en el Centro Histórico, pues tendrá la autoridad para responder ante el desacato y las agresiones de los ambulantes.

“A mí me eligieron para ser autoridad y lo que se requiere en Puebla es que haya autoridad y que haya orden . Vamos a continuar con el reordenamiento ”, resaltó.

Destacó que priorizará el diálogo con las organizaciones por encima de las confrontaciones, pero tampoco caerá en provocaciones. Además, en varias ocasiones se ha invitado a los ambulantes a ocupar otros espacios públicos, diferentes al primer cuadro de la ciudad, y el Consejo Coordinador Empresarial les ha ofrecido un trabajo formal.

En tanto, el secretario de Gobernación municipal, Jorge Arturo Cruz Lepe, dijo que los vendedores ambulantes serán retirados por los medios que sean necesarios, en caso de que intenten apropiarse de las calles del primero cuadro de la ciudad.

El Cabildo avaló que, en las fiestas tradicionales, sólo se vendan alimentos preparados conocidos, como antojitos, así como artículos propios de las festividades, además de que permitirán la instalación de juegos y atracciones de feria con previa autorización de la autoridad respectiva.

Para evitar la propagación de contagios por covid-19, el Ayuntamiento verificará la aplicación de medidas sanitarias.

El pasado jueves, los comerciantes agredieron al personal municipal y la autoridad tuvo que responder al ataque, comentó Rivera Pérez.

Para los agresores se presentaron las denuncias correspondientes con el fin de que la situación no quede impune.

Dijo que apoyará los operativos que monte el personal de seguridad, ya que “no puede quedarse quieta” ante ningún tipo de ataque o chantaje.

Reiteró que el problema del comercio informal, es uno de los más graves que heredaron de la administración anterior, sobre todo por las mafias, venta de drogas y tratantes de personas que se ocultan entre las organizaciones ambulantes.

Señaló que la zona del Zócalo de Puebla, El Parían, La Catedral y el Corredor del 5 de Mayo deben estar libres para los poblanos y el turismo, sector que se podría ver afectado ante este tipo de situaciones violentas.

El titular de la Secretaría de Gobernación Municipal, Jorge Arturo Cruz Lepe, comentó que el conflicto del jueves inició, porque los agremiados de la organización de Teresa Huitzil se instalaron en la plancha del zócalo y no querían retirarse.

Dijo que los desacuerdos y denuncias contra de la familia Huitzil comenzaron desde hace años e incluso sufrieron varios desalojos durante la administración de Enrique Doger.

Recordó que, en un inicio, se dedicaban a vender nieves, pero con el tiempo se adueñaron del Zócalo de Puebla, y llegaron a tener más de 15 puestos de alimentos y productos diversos.

«De vender nieves a tener comerciantes que venden tepache, tamales, manitas para rascar, pues ya no es lo mismo. Además, no quiere entregar el padrón, con eso podemos asignar lugares para que vendan incluso afuera de su casa. Ya no necesariamente en el zócalo«.

Jorge Arturo Cruz Lepe

Titular de la Secretaría de Gobernación Municipal