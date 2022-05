Barbosa confirma aumento de narcomenudeo; pide a ayuntamientos atenderlo

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, reconoció un aumento de narcomenudeo en la entidad, ante las recientes detenciones y asesinatos ocurridos en distintos municipios, por ello aseveró habrá acciones contra este delito.

Durante su conferencia de prensa matutina, Barbosa Huerta remarcó que, a nivel nacional, hay un «incremento enorme» en la venta de droga, pues el gobierno estatal está «muy metido en el tema».

Reiteró el llamado a los Ayuntamientos para atender los casos de narcomenudeo en sus demarcaciones, al señalar que es responsabilidad de las policías municipales inhibir está actividad. De igual forma, llamó a los presidentes municipales a inspeccionar a sus cuerpos policiacos.

«Es una condición generalizada, no sólo en Puebla, sino en todo el país, en la sociedad mexicana se incrementó enormemente y esa es una realidad. Nosotros tenemos cuentos si no es que miles por narcomenudeo, pero me he referido en temas que están presentes, por qué corresponde a los ayuntamientos evitar que funcionen este tipo de lugares”.

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla