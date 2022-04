Barbosa descarta instalar modulos de vacunación contra covid en la Feria de Puebla

El gobernador del estado, Miguel Barbosa descartó la instalación de módulos de vacunación contra la covid-19 en la Feria de Puebla.

El mandatario afirmó que no existe la posibilidad de habilitar centros de vacunación contra la covid-19 en la Feria de Puebla, pues argumentó que los asistentes irán a divertirse, y no pensando en ser inmunizados.

Por ello, pidió a la sociedad acudir a las jornadas de vacunación que realiza la Secretaría de Salud estatal, y no “mezclar” las cosas.

“No hay posibilidad de instalar módulos de vacunación, no hay que combinar las cosas, cuando la gente llega a la feria está preparada para asuntos de diversiones, no para cuestiones de vacunación, no hay que mezclar una cosa con la otra”.

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla