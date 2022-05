Cámara desestimó Acusación Constitucional contra excanciller Andrés Allamand

El libelo fue presentado por los parlamentarios del Partido de la Gente y Pamela Jiles (ex PH), quienes acusaban un presunto abandono de deberes por parte del ex ministro de Relaciones Exteriores. La Cámara Baja aprobó la "cuestión previa" presentada por la defensa del exministro, argumentando que "el libelo no cumple los requisitos para formularse".