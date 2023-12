Camilo Lagos, Economista: Entregar a SQM el 49% del negocio del Salar de Atacama del 2030 al 2060 es un despilfarro, de por lo menos 50.000 millones de dólares

Si bien, los ministros del presidente Boric y algunos parlamentarios salieron en fila a aplaudir el acuerdo entre Codelco y SQM por el litio del Salar de Atacama, las voces críticas del MOU crecen con sólidos argumentos.

El Ciudadano decidió hablar con el economista y experto en litio Camilo Lagos Miranda, quien trabajó en COCHILCO, siendo responsable del diseño de la política pública del Litio, entre el 2009-2011 y 2015-2016 y además coordinó la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional del Litio, el 2014.

Lagos también es crítico de cómo se llevó adelante la negociación «Hay algo en esta negociación, que es grave, y es la forma en que se llevó adelante. Sé, que por parte de CODELCO, la negociación la llevó personalmente el propio Máximo Pacheco, que incluso asistía solo a las negociaciones con SQM«.

Por Bruno Sommer

-Camilo, el MOU firmado entre Codelco y SQM ¿A quién beneficia y por qué?.

-Que CODELCO entre a la producción del Litio es una buena noticia para el país. El Estado tiene el deber de aprovechar la enorme riqueza que tenemos en este mineral. Por lo tanto, hay una buena noticia al confirmarse que CODELCO entra a explotar el Salar de Atacama.

Que sea en una asociación público – privada, no me parece mal per se. En la medida que el Estado aprovecha ventajas que pueda tener el sector privado, y viceversa, en función siempre, de maximizar los beneficios para la patria, al tratarse de un recurso natural de todas y todos los chilenos, de las actuales y futuras generaciones.

Ahora bien, y esto es lo grave a mi juicio, ha salido enorme e innecesariamente beneficiado SQM. El 2030 termina el contrato de CORFO con SQM en el Salar de Atacama. Cada año que nos acercamos al 2030, SQM vale menos. No había ninguna razón para entregar a SQM el 49% del negocio del Salar de Atacama, por 30 años, del 2030 al 2060. Eso es un despilfarro, un regalo a SQM, de por lo menos, USD 50.000 millones.

-Una de las monedas de cambio es que SQM entrega las pertenencias que tiene en Maricunga a Codelco, pero entiendo la Ley del Litio en Maricunga es más baja que la del Salar de Atacama, ¿Es eso cierto?

–Efectivamente, la calidad del Salar de Maricunga es menor a la del Salar de Atacama. Pero es un muy buen salar, mejor que muchos salares actualmente explotados a nivel internacional. Lo que pasa es que las condiciones del Salar de Atacama son únicas, por los niveles de concentración de Litio, y las condiciones climáticas para su explotación. De hecho, SQM debe tener los menores costos de producción a nivel mundial, por tonelada de litio. Eso, hace más grave aún, la irresponsabilidad del Estado de Chile, de no capturar en mayor porcentaje la renta que se obtiene con la producción de litio.

En todo caso, las pertenencias de SQM en Maricunga no se traspasan a CODELCO, sino a la nueva empresa, donde SQM tendrá control del 49%. Esta bien, facilita que CODELCO desarrolle su proyecto en el Salar de Maricunga con mayor seguridad, pero tampoco SQM podía ponerlo en producción, ya que no contaba con autorización ni cuotas para ello. Así es que su valor era bien nulo. Ahora, si fue moneda de cambio por entregarle el 49% del proyecto en el Salar de Atacama, salió carísimo eso. No los vale.

-¿Qué le parece que el estudio de abogados Carey asesor histórico de SQM, sea el que ha asesorado a Codelco en la negociación?

-Me parece horroroso y una violación a la ética de la defensa de lo “público”. Hay algo en esta negociación, que es grave, y es la forma en que se llevó adelante. Sé, que por parte de CODELCO, la negociación la llevó personalmente el propio Máximo Pacheco, que incluso asistía solo a las negociaciones con SQM, sin otros directores o ejecutivos de CODELCO. Control total y absoluto del proceso. Eso ya es grave por la poca transparencia. Muchas de las negociaciones se realizaron en las oficinas de Carey, que asesoran a CODELCO, pero que también ha sido la oficina legal de SQM. De hecho varios de sus socios o abogados, han sido parte o son parte de los directorios de SQM. ¿Qué defensa de los intereses nacionales se puede esperar de eso?. Nada.

Camilo Lagos Miranda, Economista experto en litio

-Camilo, usted ha señalado “Frente Amplio se llenó la boca contra SQM, acusando a toda la clase política por financiamiento de la política. Hoy, bajo SU gobierno, le entregan por 30 años, el 50% de la explotación del Salar. Día histórico, pero para Ponce Lerou”. ¿De qué forma va afectar este acuerdo la credibilidad del gobierno?

-Convengamos que muy poca credibilidad ya le queda a este gobierno. Y es que le ha hecho un daño enorme al progresismo. Su doble racero, sus volteretas, su falta de convicción, su desprolijidad, su vanidad a costa de los intereses de la patria, genera un costo enorme a la credibilidad ante la ciudadanía. Ellos, que se constituyeron como fuerza política sobre una crítica brutal y despiadada a las fuerzas políticas tradicionales, replican ahora, desde el gobierno, todas esas prácticas que tanto condenaron. Atacaron a las fuerzas políticas por el financiamiento de sus campañas, que venía de SQM como también de muchas otras empresas, porque no había financiamiento público por entonces. Hasta se tomaron la sede de un partido, el PPD, condenando el financiamiento que recibían de SQM, y ahora ellos, en el gobierno, entregan por 30 años, al propio SQM, la mitad del negocio del Salar de Atacama. Es aberrante, y un daño enorme a la credibilidad de los proyectos políticos de cambio.

-Entendemos el litio se obtiene evaporando agua en unas piscinas, ¿es tan especial la tecnología que solo SQM dice tener?

-Efectivamente, la tecnología de evaporación solar para obtener el carbonato de litio, es hoy el proceso más económico existente. Y lo patentó SQM. Pero hoy, esa tecnología no es exclusiva de SQM, sino de muchas empresas que producen litio en salares, a través de esta tecnología. Que tiene sus problemas, como es el uso intensivo de agua en zonas donde es de los recursos más escasos, pero que hoy, por ejemplo, permiten que la producción de Litio del Salar de Atacama sea la más económica a nivel mundial.

–El gobierno tiene problemas de recaudación ¿Hubiese sido un mejor camino licitar el Salar de Atacama transparentemente en este gobierno?

-Lo que pasa es que este gobierno quiere mostrar resultados y logros hoy. Y para entrar a la producción del Salar de Atacama, requieren hoy el acuerdo con SQM, ya que ellos tienen contrato hasta el 2030. La pregunta es, en términos de los intereses nacionales (de hoy y de mañana), ¿no era mejor entrar solos el 2030 con el control del 100%, o en una alianza público-privada, con quién entregara mejores beneficios al Estado?. Yo creo que ese era el camino a seguir, pero la vanidad o el “sentido de urgencia” primó por sobre el interés nacional.

-El gobierno publicita como que el estado tiene el 50 + 1 en el proyecto, pero entiendo lo que corresponde en toneladas de litio solo es el 20%? Cuándo se concreta esa participación realmente , es el anuncio publicidad engañosa ?

-Entiendo que el acuerdo es crear una asociación, donde CODELCO aportará las cuotas autorizadas de explotación en el Salar, de Atacama, y SQM sus conocimientos, plantas, trabajadores, y autorizaciones hasta el 2030. Esta nueva empresa debiese estar lista para el 2025, y en ella CODELCO tendría el 50+1. Donde CODELCO se llevará una parte de la cuota autorizada entre el 2025-2030, y posteriormente se reparten de acuerdo a la propiedad accionaria. Insisto, el problema es si correspondía o no entregarle el 49% a SQM por 30 años. A mi juicio, no.

-Todos los medios hablan de un acuerdo entre ambas partes pero entiendo esto es solo un Acuerdo de Entendimiento, cuál es la diferencia?

-Hay acuerdos de entendimiento más vinculantes que otros. Hay que conocer los detalles de este acuerdo para ver las condiciones que se establecieron para que este se concretara finalmente. Entiendo que uno de ellos, es conseguir aumentos de la cuota autorizada al 2030, ya que lo que tenía autorizado SQM se lo ha consumido rápidamente. Si mal no me equivoco, se pide 300.000 ton de LCE adicionales. El problema es que hasta anoche se conocía muy poco, por la forma en que CODELCO, y en particular Máximo Pacheco, ha llevado la negociación. Esa falta de transparencia, cuando se trata de los intereses superiores de la patria, es preocupante.

-¿Cree usted que este acuerdo llegue a puerto? ¿Qué debiese hacer la ciudadanía al respecto?

La ciudadanía debiese exigir mayor transparencia en la negociación, y que el actual gobierno anteponga los intereses de la patria por delante de su vanidad por mostrar resultados rápidos. Creo que hay que aprovechar la comisión investigadora de CODELCO en la Cámara, para conocer detalles de la negociación y los criterios económicos y financieros que se utilizaron para entregar el 49% a SQM por 30 años. Creo que es necesario cuestionarse eso, y plantear alternativas.

Dicho eso, también quiero señalar que a mi juicio el anuncio realizado por el gobierno, se aleja absolutamente del espíritu que animó al gobierno en el anuncio, en abril de este año, de una Política Nacional del Litio, y la creación de la Empresa Nacional del Litio. Eso quedó atrás. Rompiendo el compromiso de impulsar una nueva estrategia de desarrollo minero, basada en la defensa de la soberanía nacional de los recursos naturales, que en el caso del litio está asegurada por ser un mineral no concesible.

