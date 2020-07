“No, no, no/ nadie te olvida/ no, no/ Manuel Rodríguez/ de tu silencio/ nacen violetas/ se abren caminos / y crecen niños/ cientos de miles/ por todo Chile…” (Por Todo Chile – Daniel Viglietti)

Por Guillermo Correa

El viernes 16 de julio familiares y amigos de Mauricio Hernández Norambuena realizaron una actividad en vivo, a través del canal de Facebook@todos por Ramiro, con el objetivo dar a conocer la situación judicial en que se encuentra el Comandante Ramiro y denunciar las inhumanas condiciones carcelarias en que se encuentra, al permanecer aislado al interior de la Cárcel de Máxima Seguridad de Santiago desde que fue extraditado de Brasil el año pasado, lugar en donde permaneció privado de libertad por 17 años bajo un brutal régimen carcelario.

En esta trasmisión se realizó el lanzamiento de un video con la grabación de una “Canción por la Libertad de Mauricio Hernández Norambuena”, que contó con la participación solidaria de diversos músicos, cantantes y cantoras populares, quienes, desde distintos lugares de Santiago y Valparaíso, enviaron sus voces rebeldes interpretando la canción de Daniel Viglietti “Por Todo Chile”.

La conducción del evento estuvo a cargo de las compañeras Miriam Espinoza y Rebeca González, las que mediante un libreto llevaron adelante este acto virtual, intercalando las intervenciones de Yanira González, abogada, y Laura Hernández, hermana de Mauricio.

Transcribo a continuación el libreto, las intervenciones y algunos testimonios entregados por quienes participaron en la creación solidaria colectiva de canción por la libertad de Ramiro:

“Buenas noches a todas y todos las y los presentes, comenzamos por agradecer su participación en el lanzamiento de “Canción por la libertad de Mauricio Hernández Norambuena.

Este momento será breve e intenso, en el que queremos contar con su compañía hasta el final de la trasmisión

“Canción por la libertad de Mauricio Hernández Norambuena” es una iniciativa surgida en el grupo de amigos y familiares de Mauricio, en conjunto con el grupo Wenuwen, quienes, en base a su versión de una de las grandes canciones de la música latinoamericana, del artista uruguayo Daniel Viglietti, tomaron la batuta para hacer realidad este desafío, contactando, coordinando, grabando y editando los aportes musicales de diversos cantautores populares de Valparaíso y Santiago.

Además, con esta actividad, buscamos romper el cerco comunicacional de los medios tradicionales, continuar con la difusión de las injustas condiciones carcelarias de Mauricio y de todos y todas las presas políticas de nuestro país, siendo un aporte en la lucha por la libertad de ellos y ellas.

Mauricio Hernández Norambuena es un luchador popular, internacionalista, único preso político chileno de la dictadura, encarcelado durante 18 años, ayer en Brasil, hoy en Chile, en las más terribles condiciones de reclusión y aislamiento. Ramiro es reconocido por su consecuente lucha, militando en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez contra la dictadura y la salida negociada de esta.

En primer lugar queremos dar a conocer la situación jurídica de Ramiro, por lo que hemos invitado aquí a Yanira González, abogada, integrante de la defensa de Mauricio, quien nos va a contar breve y concretamente en qué situación nos encontramos”

YANIRA GONZÁLEZ:

“Junto con otros colegas, Nicolás Toro, Washington Lizana, Mauricio Menares, Marión Raoul y la abogada brasileña Sabrina Dinniz, conformamos el equipo que actualmente defiende a Mauricio Hernández Norambuena, más conocido como Comandante Ramiro, o Ramiro, contarles que la Corte Suprema ratificó las dos condenas de quince años que pesan en su contra, sin reconocer el tiempo en el que estuvo privado de libertad, específicamente en prisión preventiva para efectos de extradición en Brasil, por lo cual le restaría por cumplir 27 años de pena acá en nuestro país.

Mauricio actualmente cumple su condena en la sección de máxima seguridad de la Cárcel de Alta Seguridad, con régimen excepcional, severo, que se caracteriza por 22 horas de encierro, en donde no tiene casi contacto alguno con la población penal, en donde sólo puede ser visitado por sus familiares directos, y se encuentra custodiado permanentemente por, a lo menos, dos funcionarios de Gendarmería. Por todo lo anterior es que nuestro equipo, en conjunto con su familia, hemos decidido acudir a organismos internacionales, específicamente presentar una Denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, para que efectivamente reconozca los 17 años que estuvo en prisión preventiva para efectos de extradición en Brasil, y para también denunciar las condiciones inhumanas y degradantes en las que actualmente Mauricio está cumpliendo condena.

Este camino recién comienza, es un camino largo, son alrededor de dos años lo que demora el Comité en decidir si es admisible o no nuestra Denuncia, y en la eventualidad de que sí sea admisible, son un par de años más para resolver el fondo. Por lo mismo, requerimos de ustedes, de las organizaciones sociales, de los colectivos y personalidades del mundo de las artes, del mundo de la academia, del mundo de la cultura, para que difundan, apoyen y solidaricen con esta causa. Mauricio es el último preso de la dictadura, encarcelado y castigado severamente por ser coherente con sus convicciones. Está sometido a un régimen penitenciario de aislamiento y le resta por cumplir mucho tiempo si es que los organismos internacionales no se pronuncian de manera favorable”.

En este contexto es que “ABONO ES JUSTICIA”.