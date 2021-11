Candidaturas a la Diputación D7 y al Consejo Regional de Valparaíso solicitan a Servel un punto de votación para Quintay

La misiva, impulsada por la candidata a Consejera Regional por Valparaíso, Casablanca y Juan Fernandez, Ximena Ugalde Díaz, señala que el derecho al sufragio, es uno de los elementos esenciales que dan cuerpo y sentido a la democracia, por lo que facilitar y posibilitar dicho derecho, es una manera de robustecer y enriquecer las prácticas democráticas en el país y en particular en la región.

Quintay se encuentra a 45 Km y Tunquen a 32 Km de Casablanca y ambas localidades no cuentan con locomoción adecuada para posibilitar el sufragio de la comunidad, teniendo las personas que incurrir en tiempos y recursos elevados, lo cual desincentiva la participación efectiva.

La candidata a CORE y dirigenta socioambiental, Ximena Ugalde señaló que “la comunidad ecológica de Quintay y Tunquen mantienen luchas territoriales vigentes, por lo cual como candidatura ambientalista nos parece fundamental que se asegure la participación de la comunidad en los procesos eleccionarios.”

En la entrega de la carta también participó Isabel Tagle, presidenta del Comité Ambiental Comunal de Casablanca, quien señaló que “Quintay corresponde al 4% de la población de Casablanca y no puede ser que no pueda votar en su localidad, cuando no tienen transporte directo a Casablanca, demorándose más de 1 hora en llegar, entonces no se fomenta la participación ciudadana, sino más bien fomenta la abstención”.