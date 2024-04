Chile, Juan Camus :“Nuestros recursos naturales se están yendo a un agujero negro”

Juan Camus es simplemente un alquimista, una eminencia de la química inorgánica y la metalurgia que guarda secretos de alto interés para la economía de Chile y que hoy revela en entrevista con El Ciudadano. Ex profesor de química inorgánica y ex Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Playa Ancha, de la que se jubiló el año 2018. Además gran experiencia en metalurgia en la Universidad Tecnológica de Panamá. “Estuve 11 años trabajando en metalurgia, de tal manera que mi fuerte es fundamentalmente la parte metalúrgica y como estuve también trabajando en la Fundición Ventanas, conozco muy bien todos los procesos que están relacionados con los concentrados de cobre”, señala el científico que denuncia un agujero negro en la economía chilena, asociado a la exportación de concentrados de cobre de manera progresiva y un plan para que en nuestro país se reduzca la capacidad de fundir metal y refinarlo obteniendo metales de alto valor como Oro, Platino, Paladio, Iridio y Osmio, entre otros.

Por Bruno Sommer Catalán

CONCENTRADO DE MENTIRAS

-Cuénteme acerca de los concentrados de cobre explicados en fácil, ¿Qué son?

-El concentrado de cobre son las arenas que tienen 30% de cobre, en su composición química, y 70% de una serie de compuestos y metales variados que son mucho más caros que el cobre mismo. Mucho más caros. Por eso lo que me llama profundamente la atención es que muchos altos académicos y altos intelectuales de nuestro país dijeran desde los noventa que los concentrados de cobre están constituidos por 30% de cobre y el resto, el 70%, de basura. Dicen piedra molida, otros dicen escoria. O sea, es algo inservible. Entre todos esos metales que están en ese 70%, están los que se llaman elementos nobles, metales nobles o metales preciosos, que son el Oro, la Plata, el Platino, el

Paladio, el Rodio, el Iridio, el Osmio, el Rutenio, todo ese grupo, ese conjunto son los metales preciosos, que tienen un valor muy alto frente al cobre.

-¿Cuánto más caros?

-Muchísimo más caro. Si el cobre vale 9 dólares el kilo, el Paladio vale 65 mil dólares el kilo. Esa es la relación, imagínate, estamos hablando de kilos. Entonces, me llamó la atención porque, me dije, cómo gente que defiende los intereses del pueblo de Chile, del lado del pueblo, de la nación, cómo tú le quieras llamar. Pero del lado nuestro, el lado patriótico, del lado de Allende, ese que nos sensibiliza a todos. Entonces yo me dije: ¿Cómo va a ser basura el otro 70%? ¿Cómo te vas a llevar un kilo de papas para tu casa, y le vas a decir a tu señora, bota el 70%? Y el otro 30% de papa nos lo podemos comer. Es absurdo.

-De acuerdo a lo que señala, las empresas que explotan el cobre declaran ese 30% de concentrado que contiene cobre, pero y el otro 70% ¿Lo venden?

-Por supuesto que lo venden porque ¿Cuál es el negocio de ellos? El negocio es que no se haga aquí la fundición ni la refinación. El negocio de ellos es llevarse el concentrado, porque ellos saben perfectamente que, en ese concentrado hay un 70%, de una cantidad increíble de otros metales, porque los minerales de cobre no solamente contienen cobre. Hay una mezcla de minerales, y esa mezcla de minerales de cobre contiene un montón de metales.

-El concentrado es como una arena ¿no?

El concentrado viene siendo como, no sé si has trabajado en construcción, el cemento gris, esa es la consistencia que tiene el concentrado. Un polvo muy fino.

-Y, lo que llaman el fino, eso viene después del concentrado…

-Es que ahí está la trampa. Y aquí te hacen sentir muy orgulloso e importante, te dicen “Chile produce 5,7 millones de toneladas al año de cobre fino” ¿Te has fijado? Esa es la noticia que tiran. Para que los chilenos se sientan muy orgullosos que tienen un país que está produciendo 5,7 millones de toneladas de cobre fino. Entonces tú comienzas a preguntarte, ¿Quién es Chile? Por qué dicen “Chile produce”. Para mí, yo Allendista, digo que Chile es Codelco, pero Codelco tiene un 25% aproximadamente, va en 23 ya, del control de la producción de cobre en Chile, el resto es todo transnacionales privadas. Entonces, ese “Chile produce”, no amigo, no digas “Chile produce”, di “En Chile se producen …”. Eso es lo primero.

Lo segundo, ese “En Chile se producen 5,7 millones de toneladas de cobre fino”. ¿Qué es lo que es el cobre fino? ¿Se ha puesto a pensar qué es el cobre fino?

-Una barra de cobre me imagino

-¡Claro! Lo primero que dicen, pero no, en este caso, ese cobre fino que a usted le están informando, es el contenido de cobre que se va en los concentrados y nadie entiende eso. Saque la cuenta: el concentrado de cobre tiene un 30% de cobre. Eso es lo que oficialmente se dice, que también es una falacia. 5,7 millones de toneladas de cobre fino ¿Cuánto concentrado significa? Más de 15 millones. Multiplica por tres. Es re fácil.

Si el 30% de los concentrados es de cobre, y después te dicen: Mira, lo que pasa es que el dato que te estoy dando es el contenido de cobre en los concentrados, eso – dicen ellos -yo lo llamo cobre fino. Y entonces tú les preguntas: perdóname, ¿De dónde te salió esa definición? Si el cobre fino no se transa en la bolsa de metales de Londres. Lo que se transa en las bolsas metaleras se llama cobre electrolítico, o cátodos, que es 99.99% puro.

Ese es el que se transa, pero ¿El cobre fino dónde es que está? Búscame un libro de metalurgia, de ciencias de los materiales que diga los diferentes tipos de cobre que hay, y que el primero es el cobre fino, ¿Qué es lo que entiende el pueblo por cobre fino? Pues ese, cobre metálico, puro o qué sé yo. Todo el mundo lo entiende así. Pero, eso no es cierto, ¿te fijas?, entonces hay una falacia.

-En fundición hay una cantidad de metales considerables que se quedan en fundición, como escoria le llaman, y una cantidad considerable de gas y material particulado, que se convierte en ácido sulfúrico. Si hacemos una torta, vamos a suponer que tienes 100% de concentrado, 30% de cobre, 30% de azufre. Ese azufre sale en fundición que se convierte en ácido sulfúrico. ¿Te fijas? Ahí ya tenemos un 60%.

-Azufre que iba a la atmósfera, pero ya lo pueden capturar ¿no?

-Desde el año 72, te puedo asegurar que nunca se fue a la atmósfera (de Ventanas), porque ahí teníamos una planta recuperadora de ácido sulfúrico.

-Y que es un elemento que se puede vender.

– El electrolito en cada batería tiene ácido

La Función de La Fundición

-¿Qué hay que hacer, en el fondo, para que nosotros podamos procesar y obtener ese cobre electrolítico o cátodos, aquí en Chile?

-Más refinerías, más fundiciones. Fundiciones y refinación.

-¿Quién funde en Chile? ¿Solo Codelco?

-Hay dos privados que están fundiendo y los ánodos que producen ahí, se los llevan, no los refinan acá.

-¿Qué hace la fundición?

-Los procesos de fundición son súper interesantes, muy científicos. No es tan sencillo como que sólo se llega a meter al fuego, y meterle candela como dicen los mineros viejitos y de ahí sale la cosa, no. Hay un proceso bastante complejo. Hay hornos de conversión y hornos de refinación a fuego. De manera que hay una serie de procesos de fundición. Aunque tú digas: yo voy a encapsular todo el proceso de fundición y voy a evitar que salgan los gases, es imposible porque es una cosa gigantesca.

-Entonces deben ser construidas las fundiciones, desde un comienzo, donde no haya gente sulfúrico. Cantidad de ácido sulfúrico que se utiliza a diario. Si tienes auto, en cada batería hay ácido sulfúrico. Toneladas y toneladas de ácido sulfúrico para fabricar fertilizantes. En la industria de tecnología química es indispensable.

-Eso que tu acabas de decir, yo siempre lo recalco. Cuando llegué a trabajar en Ventana, en el 72, había gente al lado. Nosotros llegábamos en los buses ahí, y había población al lado. ¿Quién permitió que se construyeran estas poblaciones cercanas a la fundición? ¿Por qué?

-¿Cuántas refinerías tenemos capaces de hacer cátodos?

-Codelco, dos. En estos momentos tenemos dos funcionando.

-Y ¿Los privados refinan?

-Los privados no refinan, llegan a fundición nada más. El ánodo es el que lleva los metales nobles.

-¿En qué momento extraen el otro 70%, los metales preciosos?

çLS-Nikko y esa empresa se dedica a todo lo que hacía Ventanas. Como bien decía, hay dos refinerías y los barros anódicos se los mandan a los coreanos.

-Entonces, salen estos barros anódicos, los procesamos hasta el 2012, luego los comienzan a procesar los coreanos, y ¿Sacaban ‘barras’ de otros metales también?

-Por supuesto. De plata salían cantidades increíbles, porque hay una mucho mayor concentración en los concentrados. Mucho mayor. ¿Qué se declara? ¿Qué declaraban sobre eso?

Tierras Raras

-¿Qué son las tierras raras?

-Las tierras raras, en general, son las que llamamos los Lantánidos. ¿Qué significan los Lantánidos? Los Lantánidos son todos los elementos que están en la Tabla Periódica hacia el final ¿Por qué se llaman raras? Porque hay muy poco, son muy escasas en la corteza terrestre. No es que no haya, hay en todas partes, pero muy poco. Yo egresé de la Universidad Patricio Lumumba (Rusia) y allá tuve la suerte de trabajar con tierras raras.

Fíjate que desde el año 64’ al 2012, la planta de metales nobles de Ventana produjo 16 mil 500 lingotes de oro. 16 mil 500 en barras de oro de 12.5 kilogramos cada uno. Te estoy hablando solamente en oro, en 48 años. Del 64’ hasta el 2012 cuando cerraron la planta estos canallas. Codelco la cerró en el 2012.

-Entonces, desde el 2012 con Piñera uno ¿No tenemos una planta de metales nobles?

-No tenemos una planta de metales nobles. Teníamos el conocimiento, la tecnología, todo lo que tú te quieras imaginar. Toda esa gente que trabajaba ahí, eran todos chilenos. No había ningún coreano, ningún norteamericano. Todos eran chilenos y eran especialistas de primera. Lo son todavía, porque no están muertos. De primera. Yo los conocí, trabajé con ellos, entonces ¿Cómo me pueden decir que no tenemos especialistas?

¿Saben que hacen los canallas? Cerraron esa planta en el 2012 y agarraron todos los barros anódicos que todavía estaba produciendo Ventanas, hicieron malabares y los mandaron a Mejillones a una empresa japonesa-coreana que se llama

-Ahora, cuando llego a preguntar a los aduaneros, ¿Qué pasa con la fiscalización de los concentrados de cobre? De la minería del cobre en general, y lo que me cuentan, francamente, dan ganas de llorar. Porque me dicen que no tienen ni laboratorios, ni personal especializado para poder fiscalizar todo lo que sale de nuestro país. Entonces, ¿Qué es lo que hacemos? Les decimos a las mismas empresas transnacionales que nos digan qué es lo que va a salir. Y ¿cuántos metales declaran? Dos. El cobre y el oro, nada más. La Plata, el Paladio, el Rodio, el Platino … nada de eso. Porque – dicen ellos – tienen unos contratos que hacen ellos ahí.

-¿Estamos mandando más concentrado?

-Estamos mandando más concentrado que nunca.

-¿En el 2023?

-Hasta Codelco está mandando más concentrado. Dijeron que no había negocio aquí en Chile con la fundición y refinación, entonces, van a mandar concentrado. Es una aberración. Porque mira la cantidad de metales que se están yendo. Y no están declarando ninguno. No están pagando impuestos ninguno de ellos. O sea, prácticamente, el cobre y el oro. ¿Y el resto? ¿Qué está pasando con el resto?

AGUJERO NEGRO EL GRAN SAQUEO

-¿Es este el agujero negro de la economía chilena?

-¿El agujero negro? ¿Quieres decir que puede ser como nuestra perdición? ¿Nuestro colapso? ¿A eso te refieres?

-El agujero que se traga la materia…y todo se colapsa.

-Se traga gran parte de la economía y ahí, desaparece. Claro. Sí, Algunos le dicen saqueo nomás. Mira, cuando converso este tema con los amigos, me hablan de las inversiones que traen estas empresas transnacionales, y yo les digo: ¿Qué es lo que es una inversión para ti? ¿Cuándo puedes tú decir realmente que una inversión es buena para el país?

Yo creo que lo que está pasando en estos momentos es que tu estas confundiendo a un inversionista con un filántropo. El filántropo reparte plata y prácticamente le da un plato de lentejas a un montón de chilenos. Si una empresa transnacional viene con 10 mil millones de dólares a invertir en una minera, en un año se lleva los 10 mil millones de dólares de vuelta y el resto, si lo va a invertir en un año o dos, se lleva los 10 mil millones de vuelta, y los 8 o 7 mil millones son pura ganancia. Una ganancia extraordinaria. Estratosférica.

Entonces le pregunto: ¿Eso es para nosotros una bendición o una maldición?

-Una maldición.

-Como tu dices, un hoyo negro. Yo digo que es un saqueo. Allende hablaba de ganancias exageradas. Nuestros especialistas sacaron la cuenta. Mira la cantidad de plata que se llevaron. Si se sacara la cuenta del año 90 para acá, se caerían de espalda, porque no cabe en las calculadoras. Yo traté de hacerlo.

Aquí hay 100 toneladas de cobre. Estamos hablando de esta torta que tiene 100 partes: 30 partes eran de cobre, 30 partes eran de azufre, etc. Entonces yo le doy valor a estas 100 toneladas, extrapolo nomás, para ver cuántos millones están saliendo de Chile. Y digamos 100 toneladas, para ver la magnitud. Hay 30% de cobre, pongámosle 8,1 dólares por kilogramo, no estoy trabajando en libras. Ese es un aspecto importante porque en las comunicaciones, a uno siempre lo empiezan a enredar con las unidades, ¿te has fijado? Te hablan de dólares la libra, te hablan de onzas, de onzas troy, te hablan en toneladas, te hablan en gramos, te hablan incluso en ppm (Partes por millón) ¿Te has fijado? Todas las unidades que utilizan son voladores de luces para que la gente no entienda nada. Muy complicado, ¿Qué vamos a estar calculando? Pero empieza a multiplicar por millones para ver cuánto sale. Entonces te digo, este pedacito que está aquí son 243 mil dólares, ese pedacito, pensando en 100 toneladas de concentrado y hablando solo de cobre.

El Rol De Cesco

-Antes de comenzar la entrevista nombró COCHILCO Y CESCO ¿Quiénes son? ¿Son ellos los que le están mintiendo a la gente?

-El problema del gobierno, en general, es que ellos se están basando en la información que les da CESCO (Centro de Estudios del Cobre y la Minería) fundamentalmente. Incluso un personero de COCHILCO dijo abiertamente “nosotros aquí recibimos la información de Cesco”. O sea, ellos le están dando los lineamientos al gobierno, e incluso a Codelco. El Consejo Minero forma parte de Codelco. Pero ¿quiénes están en el Consejo Minero? las grandes transnacionales. Nosotros estamos mandando a una sardinita así, a codearse con un tiburón asá. ¿Quién está dando los lineamientos ahí?

-Los está dando el Consejo Minero y CESCO.

-Claro. CESCO es un centro de estudio de las transnacionales. Por lo que leo y por las conclusiones que están exponiendo que se sacan de las lecturas que están ahí. Ayer me llegó un informe de CESCO relativo a Codelco y uno se da cuenta inmediatamente de la mano que está ahí. A lo mejor con mis setenta y tantos años yo me doy mejor cuenta, porque mi experiencia me lo permite. Eso lo hace la experiencia. Si tu revisas un informe, te das cuenta para dónde va la mano.

¿Cómo puedes entender tú que el directorio de Codelco está conformado por gente que no es de la confianza del presidente de la República? ¿Cómo puedes entender que el presidente de la República no designe al presidente de Codelco? No lo designa. ¿Y quién designa al presidente de Codelco?

-El Presidente tiene facultad para nombrar al presidente de Codelco.

-Tenía. Ahora ya no la tiene. En estos momentos hay una ley que la sacó Bachelet precisamente que establece que el presidente de la República no puede nombrar al presidente del directorio de Codelco.

-Y ¿quién lo nombra?

El mismo directorio.

-¿Pero el Presidente puede nombrar a miembros del directorio? ¿Eso sí?

-No, ni siquiera entra la ministra de Minería, ni el ministro de Hacienda. Ninguno de los dos puede estar ahí en el directorio. ¿Qué está pasando entonces con Codelco? Fíjate, es nuestra espina dorsal, es el pan nuestro de cada día. Si de ahí sale la plata fundamental para que nosotros podamos funcionar como país. Entonces yo te digo: ¿cómo es posible que tengamos esa mano tan suave y no potenciemos a Codelco? ¿Cómo es posible que no lo defendamos con muelas y dientes?

-Bueno, en el directorio de Codelco está Alejandra Wood, que era directora de CESCO. Ella era parte del directorio de CESCO. Nosotros lo denunciamos hace poco. Entró el 23 de mayo del 2022 y fue nombrada hasta el 2026 en el cargo.

-Ahí me estás dando la razón. Entonces, al final uno dice: Esa es gente que está funcionando para el lado de allá, ellos lo único que quieren es destruir Codelco para ellos quedarse con las manos libres y hacer los negocios.

-O sea que, ¿ya no les basta con lo que tienen?

-No les basta. Quieren manejar todo. Lo que acabo de decirte, mira la cantidad de metales valiosos que se están llevando.

Cerebro Nacional

-¿Chile tiene la capacidad de formar profesionales para la fundición y refinación de metales preciosos?

-Por supuesto. Sin pensarlo te lo digo. Fíjate que nosotros fuimos capaces, cuando digo nosotros, me pongo la camiseta, porque nací en este país, soy chileno, fuimos capaces de crear el Convertidor Teniente, que se usa en todo el mundo, en todas las fundiciones del mundo se utiliza el Convertidor Teniente.

-¿Qué es el Convertidor Teniente?

-El Convertidor Teniente se creó aquí. En la fundición hay varios convertidores, son en el fondo, hornos. Hornos que se utilizan en la fundición, muy especializados. Hornos para que el concentrado se vaya enriqueciendo cada vez más, hasta convertirse en metal. ¿Te das cuenta? Este convertidor, que se llama Convertidor Te- niente, lo hicieron chilenos, ingenieros, técnicos y trabajadores chilenos. Entonces, somos capaces de crear tecnología. Eso es lo que a mí me enerva, me entristece, me amarga, no sé cómo decirte, porque cuando yo llegué en el año 1972, nosotros teníamos aquí en Santiago el CIMM, el Centro de Investigación Minera y Metalúrgica. Nosotros estábamos creando tecnología. Estábamos creando proyectos para darle valor agregado a nuestras riquezas.

-¿Con manos chilenas se podría crear una nueva fundición y una planta refinadora de metales preciosos?

-Por supuesto. Habría que comprar algunas cosas, Mira, si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, la aduana necesita instrumentar para poder controlar cuántos metales están saliendo del país. Un instrumental de punta. Ese instrumental de punta nosotros no lo vamos a construir acá, porque ya está. Existe. Lo podemos comprar y lo pueden manejar chilenos sin ningún problema. Hay chilenos en universidades de todo el mundo.

-Me refiero a que nosotros tengamos el encadenamiento productivo, con el conocimiento chileno. ¿Podríamos volver a hacer las barras de oro?

-Por supuesto. Yo no sé si desmontaron completamente la planta de metales nobles de Ventanas por completo. Si no la desmontaron, debe estar ahí. Y los ingenieros, técnicos, funcionarios que trabajaron ahí deben estar, les deben haber pagado unos millones y los mandaron a la casa. Está la gente. Yo digo que los recursos naturales de un país, los principales recursos naturales de un país, son los cerebros humanos. Este país tiene esos recursos.

Mira cuántos chilenos están trabajando en los EEUU, en Canadá… que se han ido afuera a trabajar porque les pagan más, no sé. A mí me entristecen muchas cosas en realidad porque cuando me pongo a pensar en nuestras universidades estatales, ya no son universidades estatales. Y esas universidades estatales son las que deberían estar formando esos técnicos y esos ingenieros para trabajar en nuestra industria, para ir industrializando nuestro país. ¿Y qué es lo que hacen nuestras universidades estatales? Se convirtieron en un mercado persa.

*En el gráfico elaborado por Camus se observa como en una tonelada de concentrado se encuentran presentes estos distintos elementos en los porcentajes expresados.

-Entonces, el plan sería crear más fundiciones, en este caso, Paipote, el nuevo proyecto del Enami.

-Correcto. La idea es que no salga ni un gramo de concentrado de Codelco. Ni un gramo. Que no vendan un gramo más del concentrado. Con eso es ganancia. Ahora, tú me puedes preguntar: ¿y el medio ambiente? … pues veamos, en primer lugar, dónde vamos a poner la fundición, dónde la vamos a instalar y, en segundo lugar, tomar todos los resguardos posibles para que la contaminación sea la menor posible.

Mis cursos iniciaban hablando de contaminación. Comenzábamos hablando de la minería, diciendo lo siguiente: la minería es una actividad humana, la más depredadora que hay del medio ambiente. Desde la exploración hasta la última etapa de fundición y refinación. Depredadora del medio ambiente, por excelencia. Entonces, no me hablen de minería verde.

Litio

-Otra pregunta relacionada con la minería. ¿Es el Litio finalmente un metal?

-Es un metal.

-¿Por qué no se paga como metal?

-Por una razón muy sencilla, porque en realidad no se produce como litio metálico. Es decir, cuando tú sacas el litio, sale en forma de cloruro de litio, nitrato de litio, óxido de litio, no sale como metal. Sale como una sal.

-Al ojo humano sale como una sal, pero en el fondo se están llevando un metal ¿no?

-En el fondo se están llevando un metal porque resulta que, lo mismo que en el caso de los concentrados, es algo más o menos similar. Entonces, para producirlo como metal, lo que tienes que hacer es una electrólisis, ¿ves la similitud con el cobre? ¿Qué es lo que hacen en el caso del litio? Toman el cloruro de litio, lo mezclan con cloruro de potasio, lo funden (porque son dos sales), producen la electrólisis, y se producen barras de litio. Esas barras de litio son las que ellos trabajan para las baterías …

-¿Es una barra metálica de litio?

-Es una barra metálica de litio. Es un metal. Ahora, es muy reactivo. Tú agarras un pedacito de ese metal y lo tiras al agua y explota. Pero es un metal.

-Pensando en los usos que se le da al litio ¿Estaríamos hablando de plantas electroquímicas para el litio? ¿no de fundiciones?

-¿Para producir litio metálico? Serían plantas electroquímicas. Lo interesante no sería producir el litio metálico con plantas electroquímicas, sino el comenzar a trabajar en las baterías, en las pilas, todo lo que diga almacenamiento de energía. En ese caso, necesitaríamos el apoyo de empresas transnacionales, porque ellas tienen la tecnología para almacenar energía, para utilizar el litio como almacenador de energía. Nosotros podríamos, con nuestros conocimientos, producir litio metálico porque eso lo puede hacer, incluso, cualquier laboratorio.

-O sea, del carbonato de litio pasar al litio metálico, se puede con el conocimiento de los jóvenes que se forman… -Por supuesto. Al carbonato de litio, le metes ácido clorhídrico, y formas el cloruro de litio. El cloruro de litio lo mezclas con el cloruro de potasio (son dos sales), las mezclas hasta 450 grados centígrados, metes los electrodos y comienza a producirse la electrólisis (le metes corriente) y, empieza a formarse una barra de litio metálico. Claro que se puede hacer.

-¿Es barato?

-No, no es barato. No hay nada en la tecnología química que sea barato. Hay que meterle plata. Pero conocimiento hay. Yo te aseguro que este país tiene grandes especialistas, grandes ingenieros, personas que tienen mucho conocimiento. Entonces, al final, uno dice: no solo estamos despilfarrando nuestros recursos minerales, estamos despilfarrando nuestros recursos humanos. Todos nuestros recursos naturales se están yendo a un agujero negro.

Por Bruno Sommer Catalán

Fundador El Ciudadano