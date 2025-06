Cómo el Estado perdió millones en el litio y la doble moral de Eduardo Engel en el acuerdo SQM-Codelco

Eduardo Engel, promotor de la “transparencia y probidad” según su historial, publicó una columna, sobre los beneficios económicos del acuerdo SQM-Codelco respondida por Quiroz con carta a El Mercurio y respondida ésta nuevamente por Engel con carta bajo el título: “Los errores y omisiones de Quiroz y Asociados” en la que hace una exposición en defensa del acuerdo entre SQM-Codelco ,y crítica el estudio de Quiroz y Asociados, él que Máximo Pacheco señaló como hecho “en una servilleta”.

La columna de Engel fue re publicada por el ministro de Economía Nicolas Grau en su cuenta de Twitter para respaldar con el académico, la decisión que él se encarga de ejecutar junto a Máximo Pacheco.

Algo similar sucedió, cuando el presidente de Chile, Gabriel Boric, republicó los dichos de Gustavo Lagos, como una forma de defender el oscuro acuerdo entre SQM-Codelco que hereda el litio de Chile a los nietos del dictador Augusto Pinochet.

El Ciudadano comprobó el vínculo entre Lagos y SQM, que siguiendo el criterio de Engel para con Quiroz, no sería un actor válido para emitir opinión.

Leer. Lagos director de Cesco, trabajó para SQM como ingeniero en SQM entre los años 2005 y 2010, tiempo que compatibilizó con sus actividades como académico en Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

De esta forma ha quedado en evidencia como las máximas autoridades del país han hecho eco de voces ligadas a Ponce Lerou, críticas y favorables a conveniencia, sin tener en cuenta a la fecha las decisiones del Congreso Nacional que votó en mayoría un proyecto de Acuerdo para dejar nulo el acuerdo y acto seguido creó una Comisión Investigadora que ha llegado a la misma conclusión.

Sumado al hecho político de gravedad absoluta que condenará al Frente Amplio históricamente si hereda el litio a los nietos del dictador Augusto Pinochet, habiendo podido tomar el control del 100% del proyecto para El Estado al 2031, existe un grave perjuicio económico anterior para el Estado, del cual tanto Máximo Pacheco, Nicolás Grau, la misma Corfo, como distintas autoridades han sido enteradas tempranamente.

Puedo dar testimonio de ello, en encuentros de mi persona con altos personeros de nuestra nación, y hablaré de lo público no de lo privado, como lo ocurrido después de la explicación a los medios sobre la Estrategia Nacional del Litio, antes de su anuncio oficial, momento en que nos pedían la debida reserva para publicar hasta hasta la hora del anuncio.

En el lugar estaba la ex Ministra de Minería, Marcela Hernando y el Ministro de Economía Nicolás Grau a quien le pregunté por qué junto con crear una Empresa Nacional del Litio 100 % estatal al 2031 y seguir cobrando mientras tanto el 40% de las ventas-no de utilidades como es el actual acuerdo-, obligando a la empresa a una producción constante y mejoras ambientales no se aprovechaba el alto precio del litio para llamar a una licitación internacional y de futuro cerrar cualquier tipo de controversia geopolítica en el norte del país.

Incluso les señalé en su lógica de alianza pública -privada que por qué no dividían las pertenencias mineras de Corfo y que Chile se reservara un espacio importante del salar como 100% estatal, mientras en los otros espacios se podía asociar con países de distintas partes del mundo como Estados Unidos, China, Alemania, incluso directamente con las comunidades originarias del lugar, pues interesados no faltan.

La respuesta en resumen fue lo que los expertos de Ponce Lerou han repetido, “la pistola, el valle productivo”, es decir que SQM detendría la producción, y que el boom del litio no duraría por lo que había que «aprovechar ahora».

No actuaron a tiempo los precios cayeron. No obstante, las proyecciones económicas para el litio a la fecha señalan que la demanda irá en aumento y el precio también mejorará respecto a la baja actual asociada a una sobre oferta y no la obsolescencia del material.

Lo que ha señalado Quiroz, cuyos cálculos y estudios han sido criticados por tener vínculos con el grupo Errázuriz, no es nada errado, y de hecho llega a cifras similares con otros expertos en litio como las obtenidas por Camilo Lagos, ex asesor del gobierno en materia de litio.

El texto de Engel, se ve cómo una defensa corporativa de los intereses de Ponce Lerou y remata diciendo que todo se justificaría pues nadie presentó ninguna oferta más a Codelco. Pero «Ninguna oferta presentada» no equivale a «ningún interés»: quiero decirle señor Engel que se equivoca, pues esto es solo el síntoma de un proceso viciado donde las reglas se escribieron para un solo jugador y usted lo sabe: SQM.

Llama la atención la defensa de Engel cuando él mismo dijo en su momento respecto a Ponce Lerou y SQM “»Mientras Julio Ponce Lerou presidía SQM, la empresa hizo pagos ilegales a políticos, candidatos y personas cercanas por 15 millones de dólares entre 2008 y 2015″.

Es decir el sabe quién es Ponce y cómo opera pero ahora defiende que el Estado hago negocios con él.

Engel ha ido con chaqueta reversible cuando se trata de Ponce, de quien ha dicho “Debemos preguntarnos por qué no existe una sanción social y moral de Julio Ponce Lerou por parte del mundo empresarial. La impresión que queda en la ciudadanía es que personas como Ponce Lerou, debido a la fortuna que tiene y un manejo sin estándares éticos mínimos, siempre se sale con la suya», prueba de su doble moral respecto a hacer negocios con el ex yerno de Pinochet, es la descripción de los hechos relatada por el hoy Diputado de la República Luis Cuello en una columna de opinión publicada el 2018 en El Desconcierto.

“No hace mucho Eduardo Engel, quien fuera presidente del Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, reflexionaba sobre la reelección de algunos parlamentarios involucrados en los casos Penta y SQM. En esa oportunidad citó un estudio de Ipsos que determinaba que sólo un 46% de los electores de derecha dejarían de votar por un candidato involucrado en corrupción. “A los votantes de derecha, según estas cifras, les importa más la eficiencia que la ética”, sentenciaba Engel.

Apenas dos meses más tarde, el académico experimenta un cambio radical en su posición. Fue precisamente la dureza con que Eduardo Engel enfrentó los conflictos de interés y la falta de probidad, lo que le posicionó como un referente. Razones desconocidas hoy lo empujan a arriesgar su prestigio, defendiendo el acuerdo de la Corfo con SQM, calificandolo como “bueno para Chile” en una columna en La Tercera. Dejando a un lado su acostumbrada intolerancia a la corrupción, hoy privilegia los supuestos beneficios económicos que traería a Chile el acuerdo de Corfo con la empresa controlada por Ponce Lerou. Pero claro, las optimistas proyecciones sobre el acuerdo no consideran las ingentes utilidades que irán a los bolsillos de SQM y del propio Ponce Lerou, quien continúa en la propiedad de la empresa.” La que ahora se sucederá a la hija de Ponce, la nieta del dictador.

Engel sabe desde hace años que SQM no juega limpio y que en sus planes siempre ha estado impedir que el Estado licite las pertenencias de litio cuyo contrato termina el 2030.

Engel no lo pudo decir mejor: “SQM y su controlador, Julio Ponce Lerou, han hecho un daño enorme a nuestra democracia”.

Omisiones de Engel y preguntas para el «Sr. de la Transparencia«

La defensa actual de Eduardo Engel al acuerdo Codelco-SQM omite un hecho económico crucial: el momento importa.

Cuando el Presidente Boric asumió el 11 de marzo de 2022, el carbonato de litio alcanzaba US$71.300 por tonelada (TradingEconomics). De haberse licitado entonces el acceso al Salar de Atacama hasta 2060, el Estado habría capturado valor en el pico histórico del mercado. Se los advertimos a sus equipos.

Aquí una estimación conservadora de pérdida fiscal:

Considerando:

Precio récord (2022): 470% superior al promedio histórico (US$15.000/t)

Volumen explotable: 1,6 millones de toneladas de LCE (Litio Carbonato Equivalente) hasta 2060

Regalías

La proyección mínima de ingresos adicionales:

▸ Valor bruto adicional: US$ 67.200 millones (diferencia de precio 2022 vs. histórico)

▸ Regalías incremental: US$ 10.752 millones

*(Cálculo: (71.300 – 15.000) x 1,6M t x 40%)*

Engel lo reconoce. «Si estuviéramos en los albores del boom del litio y no existieran compromisos previos del Estado de Chile con SQM, una licitación internacional, sin actores que corren con ventaja, probablemente sería la mejor alternativa» señaló.

El tema es que para la fecha del boom, el Estado de Chile no tenía ningun compromiso previo y de hecho una de las sugerencias del informe Britan es que se prepare una Licitación internacional para el Salar.

Nada impedía la licitación más que le feroz lobby de Ponce.

Y bueno sigamos, ¿Por qué nadie presentó ofertas en 2023-2024?

Engel ignora tres fallas estructurales algunas que él mismo ha señalado como problemáticas:

Una de ellas es la asimetría de información, pues la asociación SQM-Codelco negoció bajo cuatro paredes. Sin datos de reservas actualizados ni costos operativos reales, ningún actor podía formular ofertas competitivas.

Segundo, un evidente riesgo político pues la designación directa de SQM como socio (tras décadas de controversias legales) envió una señal de picking winners que ahuyentó a inversionistas serios.

Tercero la ventaja regulatoria pues SQM opera con RCA vigente hasta 2030. Cualquier nuevo licitante enfrentaría 5-7 años de trámites ambientales (como reconoce Engel), pero no por falta de estudios, sino por diseño excluyente del acuerdo.

Finalmente se evidencia en la paradoja de la «descontinuidad operacional», el mismo argumento usado contra la licitación que revela su trampa pues si SQM retiene plantas críticas (Salar del Carmen + China) y niega estudios ambientales post-2030, ¿no prueba esto que el acuerdo creó un monopolio de facto?

Así el verdadero costo fiscal no es la «discontinuidad» repetida por Engel, sino:

US$10.752 millones en regalías no percibidas por no haber licitado en el momento óptimo. Y a la fecha de hoy 5 mil millones y fracción que Engel no rebate con matemáticas como ingeniero que es, si no defiende el acuerdo SQM-Codelco, introduciendo otras variables como las fantásticas y “eventuales utilidades” después de gastos operacionales.

Pero recordemos que el control del Estado en la empresa conjunta solo se produce por tener una acción más. ¿Qué pasa si como siempre Ponce hace trampa, y el 2031 se decide un aumento de capital, Chile no tiene como ir y entonces SQM retoma el control?

El Acuerdo entre SQM-Codelco perpetúa un modelo extractivo que ha sido dañino para el medio-ambiente, las comunidades y para el Estado (SQM acumula 17 multas ambientales y 2 condenas por soborno).

Este lunes 16 de marzo del 2025 está en tabla para se vote en el Congreso Nacional los resultados de la Comisión Investigadora del Acuerdo SQM-Codelco, la ciudadanía debe estar más atenta que nunca, pues este año se eligen parlamentarios, y ahora veremos quiénes son los que están a favor de un mal y oscuro negocio para Chile, que hereda el litio a los nietos del dictador Augusto Pinochet y quiénes están por la transparencia y una licitación pública internacional de primer nivel.

Finalmente pues este tema ya me tiene bastante agotado, molesto y decepcionado de las autoridades por las que voté, respecto a ésta nefasta negociación que empaña y ensucia sus hojas de vida, le dejo estas preguntas a Engel:

¿Por qué no se incluyó la venta obligatoria de las plantas a Codelco?

¿Por qué no se exige la entrega de los estudios ambientales al Estado en incluso la venta de los derechos de agua que mañosamente Ponce inscribió para extorsionar en cualquier negociación futura?

La respuesta está en los hechos señor Engel, pues estas omisiones convierten a SQM en un gatekeeper indispensable, invalidando cualquier licitación futura. Cuando un operador controla los activos sin los cuales nadie puede producir, el monopolio no es una teoría: es un contrato.

Eduardo Engel es Ingeniero Civil de la Universidad de Chile y doctor en Economía por el MIT y en Estadística por la Universidad de Stanford. En el año 2015, presidió el Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción. En la actualidad, Engel es director de la Fundación Espacio Público, organismo que ha recibido financiamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Se calcula que dicha fundación recibió un aporte directo de la USAID entre 2019 y 2021 por US$23.386 a través del proyecto Empowering women in STEM in Chile. En la actualidad, Espacio Público recibe financiamiento de National Endowment for Democracy (NED), otra agencia norteamericana usada para influir a modo de ‘soft power’ en las políticas públicas de otros países.

El economista de Espacio Público, además de reproducir las cifras entregadas por Máximo Pacheco y cuestionadas en el informe de la Comisión Investigadora, planteó la discusión en la clásica narrativa liberal “de manera no ideológica”.

Finalmente llama la atención el Estudio llevado adelante recientemente por Espacio Publico, sobre el litio, en el cual se omite absolutamente la corrupción de SQM antes criticada por la entidad que Engel ha liderado por años.

El Estudio ha contado con el financiamiento de la Open Society.

Su autor dentro de Espacio Público ha venido a liderar el Proyecto: Industrias estratégicas para la transición justa en Chile: recomendaciones para abordar las oportunidades y desafíos a partir de las tensiones geopolíticas China-Occidente.

Dando señales claras que el entramado de asesores estratégicos del gobierno de Chile en materia de la política nacional del litio, no son neutrales.