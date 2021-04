¿Cómo que van a demoler el mercado de Amalucan?

El mercado de Amalucan, con más de 45 años de antigüedad, es una de las principales áreas comerciales de la ciudad de Puebla; cuenta con una clientela y locatarios que tienen una rutina y ritmos muy establecidos y arraigados.

Demoler un establecimiento con tanta historia y tanta gente involucrada en su día a día, sin la consulta real de las necesidades de los comerciantes, entorpece y afecta sus actividades y la de todos los habitantes que se abastecen en él. Sumado a las afecciones pasadas y actuales de la pandemia por Covid-19.

Si bien el programa de Mejoramiento Urbano de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) es un programa que nace desde el mandato de AMLO como jefe de Gobierno de la Ciudad de México (2000-2006), los agentes que lo ejecutan son institutos municipales que deberían considerar, diagnosticar y consultar las opiniones y necesidades de los beneficiarios.

Situación que no ha sucedido entre locatarios del mercado de Amalucan y el gobierno municipal de Puebla, según dice un grupo de afectados, y que ha generado una división entre los miembros del mercado, la disminución de sus ventas y otra obra frenada del Ayuntamiento.

El recuento cronológico

22 de diciembre de 2020

En diciembre de 2020, la Sedatu, a través de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, publicó una serie de convocatorias de licitaciones públicas nacionales.

Entre ellas figuraba el Proyecto Integral de Obra Pública a Precio Alzado correspondiente a la Renovación del Zócalo de Puebla, la Construcción del Mercado Amalucan, entre otros. En esa misma licitación también se contemplaban proyectos para el municipio de San Andrés Cholula y el estado de Tlaxcala.

15 de enero de 2021

Los locatarios fueron convocados en juntas escalonadas en el Teatro de la Ciudad, para comunicarles la demolición del establecimiento como parte de las acciones de mejoramiento. Sobre este tema, un grupo de locatarios con los que conversó El Ciudadano, consideran que esta medida fue una imposición, ya que no había un consenso del cien por ciento de los miembros del mercado.

16-27 enero de 2021

Comenzaron las marchas y manifestaciones de los miembros del mercado para exigir información sobre las acciones del Ayuntamiento y la Sedatu sobre la demolición del mercado. En un inicio les habían planteado una renovación que no iba a afectar sus actividades.

28-30 de enero de 2021

Dentro del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), en el cual se invertirán más de 181 millones de pesos, 75 se tienen destinados a la renovación del mercado de Amalucan.

Las cuatro intervenciones de este programa se dividen entre:

Renovación del Zócalo de Puebla

Reconstrucción del Mercado Amalucan

Construcción de Parque de Barrio, en la colonia México 83

Construcción de Ágora, Casa de Cultura, Cicloestacionamiento, Mercado, Paseo y Parque Lineal “Planta Hidroeléctrica Carmela”.

En rueda de prensa del 28 de enero de 2021, la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, mencionó algunos de los puntos con se basaron para planear la demolición del mercado de Amalucan; entre ellas destacan:

El abandono por parte de otras administraciones. La falta de mantenimiento, de interés y de servicios dentro del mercado. La dignificación de los espacios públicos.

De acuerdo al coordinador de la Secretaría de Gobernación René Sánchez Galindo, durante la misma conferencia, declaró que cada locatario del mercado manifestó la necesidad del proyecto con su nombre y firma; además de asegurar que no se les afectaría durante la etapa constructiva.

29 de enero de 2021

Locatarios del mercado convocan a una rueda de prensa para anunciar sus inconformidades ante el Ayuntamiento y el público en general.

2 de febrero de 2021

De acuerdo al portal Almanaque revista, el Ayuntamiento de Puebla realizó una consulta ciudadana a clientes del mercado. En él figuraban preguntas relacionadas a la estética y el aspecto del mercado, más que a la funcionalidad del mismo.

10 de marzo de 2021

En conferencia de prensa del Ayuntamiento de Puebla se informó sobre los Avances de los proyectos de Gobierno Federal en Puebla.

Respecto al mercado se habló de cómo el programa de Mejoramiento Urbano tiene como intención ser un programa de infraestructura social, donde se busca intervenir los espacios públicos con un sentido social y de apropiación.

“[…] una intervención enfocada en el mejoramiento integral de las condiciones de la red eléctrica, hidrosanitaria y canalización de aguas pluviales; además, mejorar las condiciones de imagen, sanidad, organización y funcionalidad”.

“La SEDATU establece la demolición del actual mercado y la construcción de uno nuevo. Esto a razón de las condiciones actuales del mercado: tenemos dos dimensiones importantes a referir, según lo mandata el dictamen de la SEDATU. El primero, tiene que ver con el deterioro profundo que tienen las instalaciones hidrosanitarias y se tiene que hacer un cambio definitivo y para ello se debe levantar todo el mercado, sumado a unas fallas estructurales que tienen unas edificaciones.” Gerardo Bermúdez Ríos, titular de IMPLAN Puebla.

En la conferencia las autoridades hicieron hincapié en que se han tenido pláticas con cada uno de los actores del mercado y que el 80 por ciento ha aceptado el proyecto.

Respecto a las discrepancias internas que existen alrededor de la demolición, de acuerdo a lo expuesto en la rueda de prensa, se debe a que: aunque existen 271 locales, solamente hay 169 locatarios, de los cuales varios cuentan con más de tres locales. Lo que, presuntamente, podría explicar por qué pareciera que tantos comerciantes no estén de acuerdo con la obra.

Aunado a lo anterior se hizo una recapitulación de las acciones, apoyos y beneficios para los locatarios:

11 de marzo de 2021

Se coloca un mercado emergente a base de vallas y carpas; de acuerdo a las autoridades lo hacen cumpliendo una petición de los locatarios.

Sin embargo, han manifestado que la migración a dichas carpas la han realizado aquellos comerciantes que no han tenido más opción (debido a presuntas amenazas de no devolverles su local de regresar al interior) y por vendedores ambulantes que no forman parte de ningún local particular.

14 de marzo de 2021

En conferencia con medios de comunicación Eduardo Escalona Mendoza, líder de la Federación Gustavo Díaz Ordaz, recalcó que los locatarios no se oponen a una obra de remodelación, pero que en efecto la información brindada por el Ayuntamiento ha sido ineficaz, al igual que sus medidas para no afectar las ventas de los mismo durante los siete meses en que se planea llevar a cabo la obra.

“Esas estructuras están bien para una feria de dos o tres días pero para vender ahí durante siete meses no sirven porque están muy pequeños”, acotó.

Efraín Nuñez – La Jornada de Oriente

23 de abril de 2021

Las manifestaciones de los locatarios continúan. El mercado está lleno con letreros en los que se lee “No queremos obras electorales”, “No a la demolición del mercado, sí a la renovación”, “Claudia Rivera Vivanco no nos utilices como escalón para tu reelección; no mientras, nunca nos has consultado como tú dices”.

Si bien en el mercado emergente hay movimiento, varias carpas son ocupadas simultáneamente por un negocio a la vez o están vacías.

El despliegue policial continúa a las afueras del mercado y alrededor de las carpas que dispuso la Secretaría de Gobernación.

El mercado continúa funcionando pese al corte de agua que sufren desde el lunes 19 de abril; a lo que los comerciantes han recurrido a la compra de pipas.

Las asambleas entre locatarios han sido constantes y no buscan responder al Ayuntamiento hasta que entre ellos haya un consenso real. Hasta el momento no han llegado a ningún acuerdo con los agentes de gobierno.