Comunidades del Wadalafken acusan de racismo e irregularidades a Comisión de Borde Costero de Los Ríos

Denuncian racismo estatal: CRUBC de Los Ríos rechaza ECMPO indígena con criterios políticos y violando la Ley Lafkenche

La Asociación de Comunidades Solicitantes del Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO) Wadalafken denuncia públicamente actos de racismo e irregularidades por parte de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de Los Ríos. En una sesión del 8 de enero, la comisión rechazó gran parte de la solicitud del ECMPO, limitándola a dos polígonos por definir a puertas cerradas. Las comunidades acusan a la CRUBC de utilizar criterios políticos y una interpretación racista de la Ley Lafkenche (20.249), priorizando que los ECMPO “no molesten a nadie” sobre su mandato legal de armonizar los usos del borde costero, y de excluir arbitrariamente zonas con alta presencia y uso consuetudinario de las comunidades.

Pese a presentar una propuesta de reducción voluntaria, excluyendo caletas pesqueras, proyectos públicos y áreas de la Armada, y haber suscrito un acuerdo histórico con la Universidad Austral de Chile y la Municipalidad de Valdivia, el Gobierno decidió rechazar la solicitud. La asociación señala directamente a SUBPESCA, al zonal de pesca Nicolás Valdivia y al operador político Marco Ide Mayorga, a quien acusa de una campaña sistemática de desinformación y de fomentar conflictos. Además, cuestionan la inacción del Gobernador Luis Cuvertino como presidente de la CRUBC y emplazan al Gobierno del Presidente Gabriel Boric a hacer coherentes sus declaraciones de apoyo a la Ley Lafkenche con sus acciones.

Para conocer los detalles completos de la denuncia y los antecedentes del proceso, se invita a revisar el comunicado público completo.



Comunicado público ECMPO Wadalafken: racismo e irregularidades en la CRUBC Los Ríos

16 de enero de 2026

La Asociación de Comunidades Solicitantes del ECMPO Wadalafken, en la región de Los Ríos, venimos a expresar nuestro más profundo malestar por el actuar ilegal y discriminatorio de la CRUBC de Los Ríos con relación a nuestro Espacio Costero Marino.

El pasado 8 de enero la CRUBC Los Ríos volvió a sesionar para decidir el futuro del ECMPO Wadalafken, instancia en la que se acordó volver a rechazar nuestra solicitud, a excepción de dos sectores que podrían ser integrados: polígono a definir en sector Calfuco y polígono a definir entre Punta Galera y La Barra del Wenuleufu (Rio Bueno), negando nuestros derechos en los sectores donde existe mayor presencia de comunidades y usos acreditados por CONADI.

Estos polígonos se decidirán nuevamente a puertas cerradas en la misma cocina “técnica” de la CRUBC, bajo un solo criterio: solo se pueden aprobar ECMPO donde “no molesten a nadie”, porque esta Comisión Regional ha sido incapaz de hacer su trabajo: tiene por función armonizar y compatibilizar los usos en el borde costero. Con una mirada profundamente racista y de un tremendo desconocimiento de la Ley Lafkenche 20.249 y su espíritu asociativo, decide que los ECMPO y la Pesca artesanal no son compatibles, por ende, deben ser rechazados donde se ejerza dicha actividad.

Queremos insistir que durante todo este largo proceso hemos buscado el diálogo, la entrega de información y el respeto de los derechos de todos los actores. Fruto de ello es que en esta última etapa presentamos una propuesta de reducción voluntaria del espacio originalmente solicitado, desafectando áreas de interés para la pesca artesanal, como caletas y sus espacios circundantes, así como zonas definidas para proyectos de inversión pública a 30 años y sectores sensibles para el uso de la Armada.

En la búsqueda concreta del diálogo, se suscribió un acuerdo histórico con la Universidad Austral de Chile y se acogió la solicitud de la Municipalidad de Valdivia para ser parte del ECMPO, estableciendo además un compromiso explícito de respeto hacia la pesca artesanal y de inclusión de los sindicatos pesqueros que así lo requirieran.

Pese a todo el trabajo territorial, las propuestas y compromisos concretos que presentamos, el Gobierno decidió volver a rechazar el ECMPO. El comité técnico de la CRUBC actuó con criterios políticos y no técnicos como debiera; SUBPESCA utilizó interpretaciones racistas de la Ley para justificar el rechazo y, el zonal de pesca, Nicolás Valdivia, manipuló argumentos para debilitar nuestra solicitud.

Denunciamos también el actuar del operador político Marco Ide Mayorga, quien en su calidad de presidente vitalicio de una federación de pescadores artesanales, ha desarrollado una campaña sistemática contra la ECMPO Wadalafken en particular, y contra la ley lafkenche en general, difundiendo mentiras y fomentando el conflicto entre pescadores y comunidades, buscando apoyo en parlamentarios y partidos políticos, y articulando alianzas con la industria salmonera, incluso realizando presentaciones en otras regiones para entorpecer los procesos de los distintos ECMPO.

Cuestionamos también la débil actuación del Gobernador Luis Cuvertino, en su rol de autoridad política y presidente de la CRUBC, quien no hizo respetar el mandato de compatibilizar y armonizar los usos del borde costero. La Delegación Presidencial, pese a mostrar disposición para coordinar y alinear voluntades, fue incapaz de incidir en la decisión final, echando por tierra todo nuestro trabajo de años.

Emplazamos al gobierno de Gabriel Boric, que ante la opinión pública ha manifestado su respaldo y respeto a la Ley Lafkenche, pero a través del Ministerio de Economía, está incidiendo directamente en el rechazo de las solicitudes al llegar a la etapa de las CRUBC en las distintas regiones del país.

El actuar racista y discriminatorio del Estado no nos sorprende: forma parte de una estrategia histórica para debilitarnos y cansarnos, buscando que abandonemos la lucha por nuestros derechos. Esa estrategia no les resultará. Llevamos más de 500 años resistiendo y cada adversidad solo fortalece nuestra determinación.

El ECMPO Wadalafken la defenderemos hasta las últimas consecuencias, por la memoria de nuestros kuifikecheyem -antiguos- y por el futuro de nuestras hijas e hijos.

¡MARRICHIWEW!