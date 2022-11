Contra la libertad de prensa: multan a corresponsal de Sputnik por cubrir aniversario del 18-O

Fotografía: periodista Carolina Trejo | Fuente: Sputnik

La periodista Carolina Trejo, corresponsal de la agencia rusa Sputnik y profesora de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, recibió el pasado viernes 11 de noviembre una cuestionable sentencia por parte de un juzgado de garantía.

El fallo condenaba a la periodista a pagar una multa de 1/3 de UTM, lo que equivale a poco más de $20.000 pesos.

El cargo es «como autor de una falta de desobediencia policial» en el contexto del pasado 18 de octubre, cuando ejercía la labor periodística cubriendo el tercer aniversario del estallido social a las afueras del GAM a las 20:00 horas.

En conversación con su medio, Trejo contó cómo sucedieron las cosas. «»Estoy registrando una detención, me aproximo, empiezo a grabar y se me acercan los policías. Me identifico como periodista y uno de ellos se abalanza y me dice: ‘Usted no está haciendo caso a las órdenes que le estoy dando’«, señaló.

Detención de Trejo durante el 18-O

Durante el tercer aniversario del inicio de la Revuelta Social, Carolina Trejo fue detenida en la 3° Comisaría de Santiago, aunque pasaron varias horas sin que se supiera de su paradero, hasta que fue liberada horas después en la madrugada del miércoles 19 de octubre.

En una nueva conversación que tuvo la periodista con Sputnik se refirió al fallo que la condena a la multa. Al respecto, señaló que este tiene una «clara omisión», pues no considera que se trata de una profesional de la prensa en el ejercicio de su labor.

«Lo absurdo, por no decir sospechoso, es que el juez de garantía, que acoge el requerimiento presentado por la fiscalía y resuelve la multa, lo hace sobre la base de la información entregada por el fiscal, que al momento de individualizarme detalla todos mis datos: nombre completo, cédula de identidad, fecha de nacimiento y la dirección de mi domicilio, pero respecto de mi profesión u oficio indica que: se ignora. Es decir, que extrañamente solo se desconoce mi profesión», señaló Trejo al medio ruso.

La periodista asegura que informó de su oficio a los carabineros que la detuvieron, incluso hay testigos y grabaciones de aquello señala. Además, su cédula de identidad especifica que se trata de una periodista.

Firme con sus principios: la periodista no aceptará la multa

Pese a que la multa no es alta y responde mecanismos de simplificación de los procesos penales ante delitos de baja criminalidad, Trejo señaló que no va a aceptarla.

La periodista tendrá que enfrentar un proceso simplificado, con audiencias de las partes ante un juez. La decisión fue tomada por la periodista debido a que considera que la sentencia es injusta y condiciona su trabajo. Esto debido a que, ante una nueva detención, la periodista corre el riesgo de que se reabra el proceso, lo que considera que implícitamente significa una restricción al libre ejercicio de su profesión.

«En el momento que se suspende la condena, se señala que no debo tener un nuevo requerimiento o formalización, ¿y qué significa esto?, ¿que no debo ir a cubrir noticias donde existan procedimientos policiales, manifestaciones sociales? Es decir, ¿dejar de hacer mi labor?, es inaceptable. Sobre todo, si un funcionario puede nuevamente mentir en su declaración, como lo hemos constatado en varios casos de presos de la revuelta», sostuvo Trejo en Sputnik.

La periodista contó además que realizó un reclamo administrativo contra el cabo segundo Rafael Carrasco Muñoz, que la detuvo. Trejo acusó que el oficial tuvo un trato de permanente hostigamiento, lo que debería resultar en un sumario.