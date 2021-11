Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular brindan su apoyo a Boric en segunda vuelta

Este miércoles 24 la Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular sacó un comunicado público en el que manifiestan su apoyo a la candidatura presidenciable de Gabriel Boric.

«Queremos manifestar que apoyamos a Gabriel Boric como candidato presidencial y confiamos plenamente en su gestión como presidente de la república, como víctimas de violencia estatal no podemos quedar ajenos a este proceso», parte el comunicado.

Marta Valdés es vocera de la Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular. También es madre de un joven que durante las manifestaciones iniciadas en octubre de 2019 sufrió daño ocular debido a una bomba lacrimógena, disparada directamente a su ojo izquierdo. Él tenía solo 17 años.

«Para nosotros es importantísimo que para la segunda vuelta gane Gabriel Boric. Nosotros anhelamos justicia, reparación y no repetición y creemos que con Boric podremos avanzar realmente en ese tema, no solamente para las víctimas de daño ocular sino también para todos los que fueron violentados por el Estado, por este gobierno. No queremos arriesgar a las nuevas generaciones a que se repitan estas violaciones a los derechos humanos. Si sale la ultraderecha solo tendremos más represión y olvido, los que hoy están presos y presas injustamente no van a ser liberados», señala Marta Valdés.

La vocera de la Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular denuncia además que el Programa Integral de Reparación Ocular, anunciado en noviembre de 2019 fue desde un inicio un programa precario. «De integral solo tiene el nombre», señala Marta Valdés. La vocera además denuncia que el entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich, jamás se sentó a conversar con las víctimas de trauma ocular o sus familiares para considerar que tenían que decir al respecto. Las víctimas no fueron escuchadas a la hora de decidir sobre el mejoramiento de la calidad de sus propias vidas. Abandono, ausencia total de apoyo psicológico, revictimización constante y petición de devuelta de prótesis oculares han sido la tónica constante que rige este programa.

«Consideramos que la unión hace la fuerza y hoy mas que nunca debemos estar unidos en la búsqueda de ese nuevo Chile. No podemos permitir que lo logrado con la lucha de nuestros compañeros y compañeras en la calle, donde no solo quedaron ojos, sino también vidas y familias destruidas no tenga el final que nos merecemos. Por eso y porque no fueron 30 pesos, sino 30 años de abusos, llego el momento de ratificar en las urnas, hasta que la dignidad se haga costumbre, todos con Boric.» sentencia la declaración pública de la coordinadora de daño ocular.

En tanto, Marta Valdés, espera que se haga justicia y que todos los responsables por casos de violación a derechos humanos, se hagan responsables. «En esto no solamente señalamos al carabinero que disparó al rostro, sino también las responsabilidades políticas que caen en el presidente Piñera, en el ministro del Interior Chadwick y en el director general de carabineros, Mario Rozas. Aquí se dieron órdenes, aquí hay responsabilidades, ellos tienen que pagar y hacerse cargo», declara.

«Si gana Kast peligra la democracia. No vamos a tener políticas de reparación, ni justicia, ni verdad, nada. La historia no se puede volver a repetir, no podemos permitir que el fascismo nuevamente llegue a gobernar nuestro país. Yo tengo cinco familiares detenidos desaparecidos en la dictadura de Pinochet, y hoy tengo que sufrir y vivir la mutilación de mi hijo. No quiero que estos hechos se repitan más, y para que eso no pase, tenemos que terminar con la cultura de la violación a los derechos humanos», finaliza rotunda la vocera de la Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular.