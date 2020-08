Coordinadora No + AFP envía carta a Senadores de Oposición frente a intentos de pactar con el gobierno en materia previsional

La coordinadora nacional No + Afp entregó hoy en la mañana una carta pública en la oficina de partes de Valparaíso, dirigida a todos los senadores de oposición y firmada por más de 220 organizaciones sindicales, públicas y privadas. En ella la coordinadora fija ciertos criterios respecto al qué hacer en materia previsional. La medida fue anunciada hoy en una conferencia de prensa realizada por la coordinadora, junto a una declaración pública que interpela, entre otros, a los senadores Juan Pablo Letelier (PS) y Carolina Goic (DC).

La declaración pública que hace la coordinadora No + AFP, con respecto a esta carta entregada en la región de Valparaíso, fue leída durante la conferencia de prensa efectuada hoy por la mañana. En ella interpelan a los senadores de oposición por tratar de llegar a un acuerdo con el gobierno en materia previsional, cuando faltan solo 68 días para el plebiscito constitucional:

«Hoy, más de 220 organizaciones sindicales, públicas y privadas, hemos hecho entrega de una carta abierta a las y los senadores de oposición, donde fijamos nuestra postura frente al intento de llegar a acuerdos con el Gobierno en materia de reforma de pensiones. En momentos en que la mayoría de los habitantes de nuestro territorio ha expresado su descontento con el actual gobierno y donde un considerable porcentaje de personas votará apruebo y convención constitucional en sesenta y ocho días más, parece absolutamente un despropósito pretender abordar en este contexto un acuerdo con un gobierno ilegítimo.

¿Qué es lo que no han entendido aquellos que se empeñan en llevar adelante acuerdos con el Gobierno, que perjudican a las mayorías? ¿Cómo es posible que pretendan alcanzar acuerdos para dejar incólumes a las AFP? A un sistema de capitalización individual que ha sido un rotundo fracaso para nuestro país. ¿Cuál es el temor de avanzar hacia un cambio estructural que restituya la seguridad social y que ponga fin al negocio espurio que esta industria genera con nuestros ahorros?

¿Qué más habrá que hacer para que estos senadores y senadoras que se dicen de oposición entiendan que los cambios que el país reclama explican el origen del estallido social, de la revuelta popular que iniciamos el 18 de octubre?

Hemos querido recordar que el plebiscito del 25 de octubre próximo es el fruto de la movilización de millones de mujeres y hombres que, hastiados de la desigualdad, el abuso y la impunidad, hemos decidido correr el velo de la mentira por tantos años. La desigualdad, en parte, se ha incrementado, como reconoce la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) por el sistema privado de capitalización individual que ha fracasado en todo el mundo.

Cabe hacer notar que de los 30 países, que a partir de 1981 adoptaron la capitalización individual, más de 20 de ellos han venido absolutamente de vuelta, como lo ha mostrado su propia experiencia fracasada. Y han vuelto a implementar sistemas públicos de pensión, destinando el ahorro de las y los trabajadores al servicio de las jubiladasy jubilados y no al desarrollo del mercado de capitales, como ocurre en Chile.

Así también la OIT te ha entregado propuestas concretas para revertir estos sistemas de privatización y ha planteado directamente la conformación de comités tripartitos con la representación del Estado, del empresariado y de los trabajadores para hacer estos procesos de reversión de la privatización de la Seguridad Social. No permitiremos que los señores Letelier y la señora Goic y otros pretendan tomar acuerdos de espalda a las mayorías.

A partir de hoy, desde la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores por no + AFP, comprometemos todos nuestros esfuerzos para develar cuáles son los verdaderos intereses de aquellos que se empeñan en acordar con un gobierno ilegítimo en beneficio de los intereses de las AFP y no de los intereses de las trabajadoras y trabajadores de nuestro país.

Coordinadora de Trabajadoras y Trabajadores por no más AFP.”

En la conferencia estuvieron presentes Clarisa Tipaina, representante de la coordinadora no + afp en la zona austral, Coyhaique; Sandra Marín, presidenta de la ANEF regional de La Araucanía y vocera de la coordinadora No + Afp en la misma región; Gabriela Flores, presidenta de la Confederación de los Trabajadores de la Salud Municipalizada CONFUSAM; Sergio Castro, representante de No + AFP en las zonales del norte chico en la regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso; Aldo Santibáñez, presidente de la Confederación Nacional de Profesionales Nniversitarios de los Servicios de la Salud (Fenpruss); Carolina Espinoza, vocera nacional de coordinadora no + AFP; Patricia Lillo, representante de la coordinadora metropolitana no + afp; Ana Muga coordinadora de comunicaciones no + AFP; Yuri Sandoval, coordinador de No + AFP en la zona centro-sur, en las regiones de O’ higgins, Maule y Ñuble; Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores y Luis Mesina, vocero de No + AFP, entre otros.

El vocero de No + AFP, Luis Mesina, habló sobre la importancia de esta carta e invitó a las todas las organizaciones a sumarse a la campaña por un cambio previsional que nazca desde las bases, y no en pactos gubernamentales que dejen fuera a la ciudadanía: “Queremos resaltar la importancia de esta esta carta que haremos pública a partir del término de esta conferencia de prensa, porque logramos en un plazo récord que más de doscientas treinta organizaciones genuinas del mundo del trabajo, particularmente del mundo del trabajo desde Arica a Magallanes, la suscribieron. Y esta campaña no termina, sino que comienza hoy. Esperamos alcanzar una cifra gigantesca de organizaciones que la suscriban, porque, como bien han dicho todas nuestras compañeras y compañeros, nos anima el único objetivo de restituir la seguridad social para nuestro país.”

“Los que estamos acá presentes, lo que queremos y hemos demandado hace muchos años es efectivamente una reforma previsional que acabe con este sistema fracasado de capitalización individual y restituya, como lo ha señalado tan claramente, la OIT, la Seguridad Social para Chile, y que lo haga sobre la base del principio más importante de la Seguridad Social que es la solidaridad. Sin solidaridad nuestro pueblo no podrá dar verdaderas y mejores pensiones. Pero lo más importante, sin seguridad social, Chile no podrá encontrar la paz que algunos reclaman, porque en realidad, mientras haya injusticia, mientras no haya equidad en nuestro país, las organizaciones seguiremos batallando por encontrarla.”, finalizó el vocero.