Covid-19 cuesta a Puebla más de ¡2 mil millones de pesos!

El gobierno de Puebla ha gastado más de 2 mil millones de pesos durante los más de dos años y medio que van de la pandemia de covid-19, reveló el secretario de Salud (SS) estatal, José Antonio Martínez García.

En entrevista, el funcionario estatal explicó que el gasto ha disminuido de forma considerable este año en comparación con 2020 y 2021, ya que las vacunas anticovid lograron que se hayan reducido las hospitalizaciones y por ende, se requieren menos medicamentos e insumos médicos.

“Hoy no tenemos la presión hospitalaria que vivimos con (la variante) delta que fue la tercera ola, donde los hospitales los teníamos rebasados en su capacidad y dejábamos de atender el día a día”

El recurso, dijo, se ha gastado en la reconversión de los nosocomios a hospitales covid, toda vez que algunos espacios tuvieron modificaciones en cuanto a la infraestructura e insumos del 100 por ciento.

A ello se le sumó la adquisición de ventiladores médicos, medicamentos, la mala respuesta del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y el aumento en el precio de los insumos por el desabasto que había en su momento, agregó.

El titular de la Secretaría de Salud estatal, José Antonio Martínez García, prevé que haya una sexta ola de coronavirus a final de año, la cual se daría entre noviembre y enero.

Asimismo, afirmó que en este momento ya no es necesario que la gente acuda a aplicarse una dosis de refuerzo más, ya que la quinta ola está por terminar.

“Ahorita si me dices ponte el refuerzo para esta quinta ola ya no me va a salir, entonces debimos como sociedad habernos vacunado hace tres meses o cuatro meses para estar protegidos ahorita”