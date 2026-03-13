Crisis en el nuevo Servicio de Reinserción Juvenil: Denuncian masiva pérdida de bonos por «ineficiencia» de jefaturas.

A través de un comunicado la Federación Nacional de Trabajadores de SENAME (FENATRASE), denunció la pérdida de metas PMG (Programas de Mejoramiento de la Gestión), lo que significa una reducción significativa en los bonos trimestrales que reciben las y los trabajadores del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (SNRSJ).

Cabe destacar que el comunicado explica que esta reducción no afecta a la Región Metropolitana, a Rancagua y Valparaíso ya que ingresaron recientemente al servicio por lo que sus bonos dependen del cumplimiento del Sename.

En palabras simples las metas PMG son indicadores de desempeño establecidos anualmente por ley entre el Servicio y el Ministerio de Hacienda. Su cumplimiento exitoso permite la entrega de un bono trimestral que constituye una parte relevante de los ingresos de los funcionarios. En este caso, el SNRSJ no alcanzó los estándares exigidos, lo que conlleva automáticamente a la pérdida de este incentivo económico para los trabajadores.

La federación declaró que la responsabilidad de estas pérdidas es de los departamentos y unidades a cargo de estas metas, a sus jefaturas directas por no supervisar y a la dirección nacional por su responsabilidad última sobre el servicio. Para la federación, los responsables deberían abandonar sus cargos por ineficiencia y por haber provocado desmedro en los bolsillos de las y los trabajadores.

Además, la organización realizó un llamado a los demás gremios a no ignorar la situación ni intentar suavizar las responsabilidades. Para la federación los hechos son evidentes y los demás gremios deben actuar en defensa de sus representados.

En conversación con El Ciudadano, el presidente de la Asociación Regional Metropolitana de Trabajadores de Sename (ARMETRASE), Gonzalo Marín, fue enfático en señalar que la responsabilidad del perjuicio económico es «inexcusable». Según el dirigente, el descalabro responde a una gestión deficiente tanto de las autoridades salientes como de quienes asumieron la dirección del nuevo Servicio desde enero pasado.

Marín subrayó que, al ser un ciclo anual, la crisis pudo evitarse: «Parte de esa responsabilidad tiene que ver con haber advertido con previsión esta situación y haber actuado en forma diligente y oportuna para subsanar y evitar las nefastas consecuencias actuales», afirmó.

Además, el dirigente advirtió que a dos meses de su puesta en marcha, el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil es denunciado por repetir las fallas de desprolijidad del antiguo Sename. La falta de instrucciones claras y la negligencia de la Dirección Nacional tienen hoy a los equipos técnicos operando bajo la ambigüedad, lo que impide cumplir con la promesa de una justicia juvenil más efectiva y humana.

“Por otra parte siempre hemos señalado que las condiciones en las cuales se desempeñan los equipos de trabajo dónde están los tutores, monitores, talleristas, gestores de caso, interventores clínicos, entre otros, son precarias en sus condiciones materiales, con muchas dificultades para poder cumplir con su labor cotidiana. Entonces por eso decimos que esta responsabilidad política y de gestión que impacta directamente en la merma de remuneraciones de los funcionarios en la zona norte y sur es también expresión de una crisis de un modelo de institución que en el pasado fracasó y que en la práctica se vuelve a replicar”, agregó Marín.

Asimismo, Marín advirtió que este escenario no es un hecho aislado, sino el resultado de una gestión pública capturada por intereses políticos. Según el dirigente, el desfile de cargos de confianza cada cuatro años ha desplazado la misión técnica de la institución, priorizando las agendas partidistas por sobre la reinserción social y la protección de los derechos de los jóvenes infractores.

“Nunca olvidamos que la violencia y el daño que sufren las víctimas de delitos cometido por jóvenes tiene mucho que ver con las condiciones sociales que han vivido en los distintos sectores de dónde provienen, que finalmente la expresión de la desigualdad más brutal y del resultado de sistemático abandono estatal que ocurre con la implementación catastrófica de una institución con una labor tan relevante cómo es la reinserción social. Resulta urgente que el estado asuma un compromiso sólido en el desarrollo de esta labor que debería ser prioridad en la política pública a nivel de país”, señaló.

En esa línea, desde ARMETRASE y la Federación Nacional denuncian una «incapacidad» de las jefaturas actuales para liderar un servicio con desafíos de seguridad pública tan críticos. Por ello, el dirigente fue tajante en su postura: la continuidad de los actuales directivos y jefes de departamento resulta «impresentable» ante la magnitud de la falla administrativa.

Finalmente, el dirigente declaró: “Nuestra solidaridad para los compañeros trabajadores del servicio de reinserción social juvenil de las regiones del norte y del Sur, la posibilidad de construir una nueva realidad laboral va por el camino de la unidad y honesta representación de los intereses de los funcionarios de este servicio”.