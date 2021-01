Daniel Jadue: “Asumiré como todo ciudadano la resolución de la autoridad sanitaria”

Con relación a la resolución sanitaria decretada por la Seremi de Salud de Coquimbo, que determinó sancionar con una multa de 60 UTM al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por viajar a esa región del país en diciembre del año pasado desde una zona de fase 2 a otra en fase 4, el Jefe comunal aclaró que acatará lo dispuesto por la autoridad sanitaria.

A través de su cuenta twitter Jadue manifestó que “en su momento expresé mi error y asumiré como todo ciudadano la resolución de la autoridad sanitaria a propósito de mi viaje a Coquimbo para solidarizar con las y los pobladores de Choapa, que no lo estaban pasando bien”.

La normativa sanitaria de ese entonces prohibía esos traslados interregionales. Recordar que en ese momento la ciudad de Coquimbo se encontraba en Fase 4, día en que la autoridad comunal de Recoleta ingresó portando su pasaporte sanitario, el cual no era suficiente para justificar el viaje. Luego de que la Seremi de Salud de Coquimbo anunciara un sumario sanitario por el viaje del edil a la zona, Jadue respondió a través de sus redes sociales.

“Ayer fui a Coquimbo a solidarizar con pobladores del Choapa afectados por la contaminación de mina Los Pelambres. Pasé cordón sanitario y con permiso sanitario, ignorando que no era suficiente para salir de la RM. Seremi de Salud así lo hizo ver después. No tengo excusa, no debí ir” escribió Jadue por cuenta de Twitter

El jefe comunal hoy jueves 21 de enero, anunció que asumirá la determinación de la autoridad sanitaria y no apelará a la multa que asciende a los 3 millones de pesos.