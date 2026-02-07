Desde el alto al fuego, van 576 palestinos muertos por ataques de Israel: Suman más de 72 mil los asesinados

Ofensiva israelí en Gaza supera los 72.000 palestinos fallecidos

La ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza ha resultado en la muerte de más de 72.000 palestinos luego del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, según un reporte de las autoridades sanitarias de Gaza citado por la agencia Europa Press. La cifra, actualizada a febrero de 2026, ilustra la escala del conflicto que continúa desarrollándose.

También se señala que al menos, van 576 víctimas palestinas desde el llamado alto al fuego, más de la cuarta parte son niños.

Solo en las últimas 24 horas reportadas, los ataques han causado un mínimo de dos fallecidos y 25 heridos adicionales, agravando el balance humanitario. Estos datos, también proporcionados por el Ministerio de Sanidad en Gaza y recogidos por la misma fuente, evidencian la persistencia de la violencia en el territorio.

La situación se ve drásticamente complicada por una severa crisis de medicamentos que afecta a los hospitales gazatíes, incapaces de atender adecuadamente a los heridos. Esta carencia crítica de suministros médicos esenciales incrementa el riesgo de muertes evitables, según la información difundida.

Todos los datos proceden de despachos de la agencia Europa Press, publicados el 7 de febrero de 2026, que a su vez recogen las cifras oficiales proporcionadas por las autoridades sanitarias locales en Gaza. El conflicto, iniciado meses atrás, continúa sin una resolución a la vista.