Desde el alto al fuego, van 576 palestinos muertos por ataques de Israel: Suman más de 72 mil los asesinados

Las autoridades sanitarias de Gaza reportan que los ataques israelíes han causado más de 72.000 muertes palestinas desde el inicio de la guerra. Los bombardeos recientes dejaron dos muertos y 25 heridos, empeorando la crítica crisis de medicamentos en hospitales. La información fue divulgada por Europa Press en febrero de 2026.

Desde el alto al fuego, van 576 palestinos muertos por ataques de Israel: Suman más de 72 mil los asesinados
Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo

Ofensiva israelí en Gaza supera los 72.000 palestinos fallecidos

La ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza ha resultado en la muerte de más de 72.000 palestinos luego del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, según un reporte de las autoridades sanitarias de Gaza citado por la agencia Europa Press. La cifra, actualizada a febrero de 2026, ilustra la escala del conflicto que continúa desarrollándose.

También se señala que al menos, van 576 víctimas palestinas desde el llamado alto al fuego, más de la cuarta parte son niños.

Solo en las últimas 24 horas reportadas, los ataques han causado un mínimo de dos fallecidos y 25 heridos adicionales, agravando el balance humanitario. Estos datos, también proporcionados por el Ministerio de Sanidad en Gaza y recogidos por la misma fuente, evidencian la persistencia de la violencia en el territorio.

La situación se ve drásticamente complicada por una severa crisis de medicamentos que afecta a los hospitales gazatíes, incapaces de atender adecuadamente a los heridos. Esta carencia crítica de suministros médicos esenciales incrementa el riesgo de muertes evitables, según la información difundida.

Todos los datos proceden de despachos de la agencia Europa Press, publicados el 7 de febrero de 2026, que a su vez recogen las cifras oficiales proporcionadas por las autoridades sanitarias locales en Gaza. El conflicto, iniciado meses atrás, continúa sin una resolución a la vista.

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

Seguel Alfredo

Genocidio en Gaza: Salud palestina cifra casi 2 mil muertos y heridos desde el “alto al fuego” de octubre

Hace 4 días
Seguel Alfredo

Tregua que no es tregua: reportan 241 muertos y 619 heridos en Gaza desde el 11 de octubre

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

Gaza denuncia “matanza” y acusa a Israel de romper el frágil alto al fuego

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

“El ataque de Israel a Gaza ha borrado 69 años de desarrollo humano”: Francesca Albanese cita lapidario informe de la ONU

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Genocidio en Gaza: Israel deja 71.386 asesinados, incluidos 20.200 niños y niñas

Hace 1 mes
Seguel Alfredo

Genocidio en cifras: Palestina responsabiliza a Israel de la muerte de 70.665 personas en Gaza y de la colonización acelerada de Cisjordania

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Excavadoras en vez de paz: análisis satelital detecta más de 1.500 edificios arrasados por Israel en Gaza tras la "tregua"

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

Guagua de un mes muere de frío en Gaza en medio del bloqueo israelí y la falta de ayuda humanitaria

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Gaza colapsa ante las lluvias: Bebés mueren por frío extremo e inundaciones sepultan campamentos

Hace 2 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano