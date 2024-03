¿El fin de una era? Ofician al Ministerio de Transportes por exceso de velocidad en micros de Valparaíso

El pasado 7 de marzo, el diputado Tomás de Rementería ofició al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, tras las diversas denuncias de pasajeros en contra de los recorridos de buses que transitan por Valparaíso. Incluso, no es novedad los comentarios sobre el exceso de velocidad de circulación de estas micros, convirtiéndose en parte del paisaje costero de la Quinta Región.

«El motivo del presente, solicitar una fiscalización para los recorridos 601 y 602 del transporte público del Gran Valparaíso: Los usuarios de estos recorridos indican que las micros transitan a exceso de velocidad poniendo en riesgo la vida de los pasajeros. Los choferes no respetan las paradas de pasajeros, además parten antes de que el pasajero termine de bajar o subir según corresponda. No se respeta la señalética como la de “Pare” y pasos peatonales en generales. Por último, el estado de las micros o buses es lamentable, mal estado de los asientos, no funcionan los timbres de bajada, puertas no cierran bien», se lee en el oficio del diputado.

Además, de Rementería afirmó la existencia de carreras con micros de otras líneas generando una sensación temor y ansiedad en los usuarios de estos recorridos. Hasta el cierre de esta nota, el oficio sigue sin ser contestado por el Ministerio de Transportes.