En la Argentina de Milei: “Se llevaron a un jubilado en muletas” tras represión y detenciones frente al Congreso

La marcha semanal de los jubilados argentinos frente al Congreso de la Nación se transformó este miércoles en una escenario de represión y detenciones, tal y como se ha hecho constumbre durante el gobierno libertario de Javier Mile.

Miembros de la Policía Federal Argentina (PFA), secundados por efectivos de la Gendarmería Nacional, reprimieron con gas pimienta, escudos y fuerza física a un grupo de manifestantes –en su mayoría adultos mayores– que reclamaban por una «jubilación digna». El saldo: al menos cuatro detenidos, varios asistidos por inhalación de gases y una imagen conmocionó a la opinión pública: la de un hombre mayor, con muletas, siendo llevado por las fuerzas de seguridad.

La protesta, una cita ritual de cada miércoles, comenzó como de costumbre con la clásica ronda de los jubilados sobre la vereda que circunda el Palacio Legislativo. Sin embargo, la policía impidió el desarrollo habitual del acto y obligó a los manifestantes a alejarse del edificio. La tensión escaló rápidamente cuando los jubilados se negaron a disolverse. Pasadas las 15 horas, la respuesta fue contundente: nubes de gas pimienta, empujones con escudos y cargas que derivaron en detenciones.

La violencia no distinguió condición. Alrededor de las rejas del Congreso, varias personas mayores, afectadas por el gas lacrimógeno debieron recibir asistencia por parte del personal de emergencias

«Se acaban de llevar a un jubilado en muletas. Estaba ahí y se lo llevaron, no estaba haciendo nada. Venimos a reclamar que los jubilados tengan una jubilación digna», relató con indignación una manifestante al canal C5N, un testimonio que se viralizó generando una ola de críticas e indignación.

Foto: El Destape

El lamentable episodio fue narrado por la exdiputada del Frente de Izquierda (FIT), Myriam Bregman, quien estaba reunida dentro del Congreso y salió del recinto para intentar contener la situación.

«Vi la última etapa de una detención increíble. Lo tenía la Gendarmería, se lo quería llevar detenido. Lo dejaron en el piso y le dieron la espalda. Dejan en el piso a una persona que empieza a convulsionar. Todo el batallón se da vuelta y le da la espalda», denunció.

Bregman cuestionó que, si bien el hombre fue atendido por equipos de primera respuesta, el SAME tardó «más de media hora en llegar».

«Faltaba asistencia, médicos y una ambulancia. Él mismo nos pudo decir que tenía medicación en su riñonera», explicó sobre el detenido, quien finalmente fue derivado al Hospital Ramos Mejía.

Padre Paco: Foto de Alejandra Morasano, publicada por Página/12.

«Se llevan al padre Paco»

Uno de los momentos más impactantes de la jornada fue la detención –y posterior liberación– del padre Francisco ‘Paco’ Olveira, integrante del grupo Curas en Opción por los Pobres.

Medios como El Destape registraron el instante en que efectivos de la Policía Federal Argentina se abalanzaron sobre el sacerdote, quien protestaba con un megáfono en una de las veredas laterales. «¡Se llevan al padre Paco!», gritaron los manifestantes al ver esta agresión.

La policía reprimió y le tiró gas lacrimógeno a los jubilados 🚨



Además, detuvieron a algunos manifestantes ⚠️ pic.twitter.com/7AuyJNnZ4c — El Destape (@eldestapeweb) February 4, 2026

El diputado de Unión por la Patria (UxP), Eduardo Valdés, publicó en su cuenta de X un video del momento con el epígrafe: «Momento que detienen al Padre Paco, ¡Inocente!».

Si bien una primera intervención de legisladores de UxP logró su liberación, Olveira fue detenido nuevamente horas más tarde.

La directora periodística de Página|12, Nora Veiras, leyó al aire un mensaje del religioso desde su detención: “Todo mal, todo quemado por el gas, me detuvieron, me soltaron y me volvieron a detener. Ahora por entrar en la Superintendencia de Drogas de la Policía Federal, por qué me llevaron acá, no sé, por ahora estoy en el camión celular”.

Finalmente, según confirmó la abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), Carmen Verdú, fueron cuatro las personas detenidas y trasladadas a la ex Jefatura de la PFA, actual Superintendencia de Drogas Peligrosas: Francisco Paco Olveira, Ivo Enriquez, Miguel Cali y Fidel Thomas Bravo. La Justicia convalidó las detenciones de Cali y Enriquez por «resistencia a la autoridad», sumándose para este último los delitos de «lesiones leves y agravadas». El Padre Paco y Bravo, en cambio, recuperaron la libertad tras pasar horas bajo custodia.

Ensañamiento contra los jubilados

Para el padre Olveira, la represión no es un hecho aislado. El 12 de noviembre del año pasado ya había sido detenido en otra marcha de jubilados. En declaraciones posteriores denunció que “hay un ensañamiento con los jubilados porque son la punta del iceberg de un malestar que hay en nuestra patria, más allá de un resultado electoral”.

Este miércoles, el ensañamiento pareció extenderse. Además de los jubilados, personas con discapacidad presentes en la manifestación fueron blanco de la represión y los uniformados también lanzaron gases contra trabajadores de prensa, quienes horas antes habían protestado por la derogación del Estatuto del Periodista incluida en la reforma laboral del Gobierno.

Tras el momento más álgido, un nutrido grupo de efectivos de Gendarmería y de la PFA, que superaran en una proporción a brumadora al número de manifestantes, desplazó con sus escudos a los últimos congregados hasta la esquina de Entre Ríos y Alsina, a más de 100 metros del Congreso, donde fue totalmente impedido el paso.

La escena final fue de una calle despejada, custodiada por filas de uniformados, y las huella de la represión a quienes semana a semana mantienen viva su protesta por condiciones dignas.

«Me da vergüenza que se lleven al padre, que se lleven gente y la lastimen. Ojalá el pueblo se despierte y apoye la causas que tiene que apoyar. No tenemos que ser 50, tenemos que estar todos. Todos algún día vamos a ser jubilados», reflexionó un manifestante que asiste cada miércoles después de su trabajo, en diálogo con Argentina12.

*Foto destacada: Alejandra Morasano (Página/12).