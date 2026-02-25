ENTREVISTA EXCLUSIVA | Evo Morales: «No me voy a ir de Bolivia, voy a estar junto al pueblo para defender la patria»

Por Javier Pineda Olcay

En las profundidades del Trópico de Cochabamba un pelotón de mujeres y hombres indígenas recorren la calles con lanzas en las manos. «Lo hacemos durante todos los días» me señala el conductor del transporte que nos lleva al lugar donde entrevistaremos a Evo Morales, ex presidente de Bolivia y uno de los principales líderes actuales de Nuestra América. Los puestos de guardia y de control se despliegan a lo largo de caminos de ripio y barro custodiando al expresidente. No se ven policías ni militares. Sólo indígenas y campesinos de todas las edades.

El paisaje del trópico es distinto al valle de Cochabamba. Los árboles frutales y paisaje selvático acompañan los sinuosos caminos. Las tormentas eléctricas y lluvias torrentosas son cuestión del día a día en esta época del año, no existiendo excepción en el día de la entrevista.

Muchas dudas existían sobre el paradero de Evo durante este 2026. Algunos rumores señalaban que se había desplazado a Brasil, para refugiarse en dicho país o como escala para un futuro viaje a México. Sin embargo, un día antes de la entrevista Evo apareció en un acto de campaña en Chimoré, acompañando a sus candidatos a las elecciones subnacionales que se celebrarán el 22 de marzo. Su ausencia se debió a un grave cuadro de chikungunya, sin embargo, ya se le veía vital al momento de nuestra conversación.

En el salón destinado para la entrevista destacan una serie de fotografías, entre las cuales se encuentran fotos familiares, un rostro del Che Guevara, Evo en Tiahuanaco y con un bastón del jilakata, un cuadro oficial que lo declara como el primer Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, una copa y premios deportivos y dos fotografías de eventos internacionales, entre las cuales se incluye una donde levanta los brazos junto a Hugo Chávez, Lula da Silva y Michelle Bachelet. Su asiento está escoltado por una Wiphala, una bandera del Estado Plurinacional de Bolivia y una del Departamento de Cochabamba.

En la prensa nacional e internacional se publicaba su inminente detención debido a una acusación de trata de personas agravadas, sin embargo, no demuestra temor. La persecución penal no es un tema reciente, sino que lo ha acompañado desde los tiempos en que era presidente de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba. Terrorista, narcotraficante y sedicioso han sido parte de las acusaciones que ha recibido a lo largo de su historia, sin embargo, ninguna de sus detenciones terminaron con una condena, aunque sí con violentas detenciones que significaron golpizas y torturas. Para el expresidente este sería un caso más de persecución política como la ha vivido a lo largo de su vida.

Su voluntad se manifiesta firmemente cuando le pregunté por el derrotero que seguirá el pueblo boliviano durante el gobierno de Rodrigo Paz: «El pueblo va a defender la patria. En octubre de 2024 yo dije, cuando algún medio dijo Evo se va a escapar, no me voy a ir de Bolivia, voy a estar junto al pueblo para defender la patria, estamos acá. Bolivia no se vende, se defiende y vamos a defenderla. Que debe ser esa posición de toda América Latina, defender a América Latina, la patria grande, sus derechos, derechos colectivos. Entonces, todos unidos en esta lucha por la patria grande, antes llamada también Tahuantinsuyo, en tiempos de colonia y ahora es la Patria Grande y América Latina tiene que unirse«.

Desde el Trópico de Cochabamba Evo Morales demuestra que su liderazgo sigue plenamente vigente y manifiesta su voluntad para la reconstrucción del movimiento popular para enfrentar el imperialismo y al gobierno neoliberal de Rodrigo Paz.

En la entrevista conversamos sobre los principales logros como Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia durante 14 años; las razones que llevaron al golpe de Estado el año 2019; su evaluación sobre el gobierno de Luis Arce; su caracterización del gobierno de Rodrigo Paz y los desafíos existentes para la construcción de la Patria Grande.

Revisa la entrevista en nuestro Canal Ciudadano: