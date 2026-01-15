«Estaba bromeando»: Casa Blanca tuvo que salir a explicar frase de Trump donde aseguró que «ni siquiera deberíamos tener elecciones»

«Estaba bromeando» fue la explicación entregada por la Casa Blanca a una frase dicha por el Presidente Trump en una entrevista con la agencia Reuters, donde aseguró que «si lo piensas, ni siquiera deberíamos tener elecciones», en referencia a los comicios de medio mandato que tendrán lugar este año.

La situación ocurre en un contexto político donde todo apunta a una dura derrota del Partido Republicano y Trump, que perdería así el control del Congreso, justo en medio de una conflictiva situación interna.

Por eso, ante la alarma que causaron estas declaraciones, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, se apuró en afirmar que «el Presidente estaba bromeando. Era una simple broma».

La frase completa de Trump a Reuters fue: «Es algo muy psicológico, pero cuando se gana la presidencia no se ganan las elecciones de medio mandato. Si lo piensas, ni siquiera deberíamos tener elecciones».

Algunos medios estadounidenses, en tanto, recordaron que hace unos días, el cuestionado Mandatario dijo casi lo mismo a la cadena Fox: «Los ganadores de la presidencia siempre parecen perder esas elecciones. Creo que lo hemos hecho muy bien. Quizá hayamos hecho el mejor trabajo de la historia en el primer año», aseguró Trump.

Las elecciones de medio mandato se realizarán en noviembre y en ella se elegirán 435 escaños de la Cámara de Representantes, y 35 de los 100 del Senado.

Actualmente, el Partido Republicano controla la Cámara con 220 congresistas, necesitándose 218 escaños para contar con mayoría parlamentaria.

Mientras, en el Senado, de los 35 escaños que se eligen, 22 están hoy en manos de los republicanos, que totalizan 53 senadores frente a 47 demócratas, incluidos en ellos 2 independientes, uno de ellos Bernie Sanders.

