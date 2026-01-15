«Estaba bromeando»: Casa Blanca tuvo que salir a explicar frase de Trump donde aseguró que «ni siquiera deberíamos tener elecciones»

La situación ocurre en un contexto político donde todo apunta a una dura derrota del Partido Republicano y Trump, que perdería así el control del Congreso, justo en medio de una conflictiva situación interna.

«Estaba bromeando»: Casa Blanca tuvo que salir a explicar frase de Trump donde aseguró que «ni siquiera deberíamos tener elecciones»
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

«Estaba bromeando» fue la explicación entregada por la Casa Blanca a una frase dicha por el Presidente Trump en una entrevista con la agencia Reuters, donde aseguró que «si lo piensas, ni siquiera deberíamos tener elecciones», en referencia a los comicios de medio mandato que tendrán lugar este año.

La situación ocurre en un contexto político donde todo apunta a una dura derrota del Partido Republicano y Trump, que perdería así el control del Congreso, justo en medio de una conflictiva situación interna.

Por eso, ante la alarma que causaron estas declaraciones, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, se apuró en afirmar que «el Presidente estaba bromeando. Era una simple broma».

La frase completa de Trump a Reuters fue: «Es algo muy psicológico, pero cuando se gana la presidencia no se ganan las elecciones de medio mandato. Si lo piensas, ni siquiera deberíamos tener elecciones».

Algunos medios estadounidenses, en tanto, recordaron que hace unos días, el cuestionado Mandatario dijo casi lo mismo a la cadena Fox: «Los ganadores de la presidencia siempre parecen perder esas elecciones. Creo que lo hemos hecho muy bien. Quizá hayamos hecho el mejor trabajo de la historia en el primer año», aseguró Trump.

Las elecciones de medio mandato se realizarán en noviembre y en ella se elegirán 435 escaños de la Cámara de Representantes, y 35 de los 100 del Senado.

Actualmente, el Partido Republicano controla la Cámara con 220 congresistas, necesitándose 218 escaños para contar con mayoría parlamentaria.

Mientras, en el Senado, de los 35 escaños que se eligen, 22 están hoy en manos de los republicanos, que totalizan 53 senadores frente a 47 demócratas, incluidos en ellos 2 independientes, uno de ellos Bernie Sanders.

Sigue leyendo:

Horas oscuras en EEUU: Reserva Federal acusa a Trump de querer fijar personalmente y «según su preferencia» las tasas de interés

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

Intervencionismo Made in USA: Trump se atribuye el triunfo de Milei

Hace 3 meses
El Ciudadano

“Salvaje acto de agresión”: Roger Waters lanza dura condena a Trump por el ataque a Venezuela y el secuestro de Maduro

Hace 1 semana
El Ciudadano

“Si no gana Milei, no seremos generosos”: Petro califica de “chantaje” el apoyo de Trump a Argentina

Hace 3 meses
El Ciudadano

Revelan que empresario gastronómico estaría detrás del video viralizado de falsa prima de Jeannette Jara

Hace 2 meses
El Ciudadano

Gustavo Petro: “Deje de calumniarme señor Trump, así no se amenaza a un presidente latinoamericano”

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Trump lapida a Argentina: “Están muriendo, están luchando para sobrevivir"

Hace 3 meses
El Ciudadano

“Sabía lo de las chicas”, “Pasó horas en mi casa”: correos de Epstein reabren preguntas sobre Trump

Hace 2 meses
El Ciudadano

Kast gana y Trump se apunta el mérito: “La persona a la que apoyé terminó ganando con bastante facilidad”

Hace 1 mes
El Ciudadano

Un imperio arrogante y decrépito que pretende actuar como matón internacional

Hace 3 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano