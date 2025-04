Fallece Papa Francisco, un Papa crítico de la desigualdad y el consumismo + Biografía

Desde su elección en 2013, el Papa Francisco fue una voz profética que cuestionó las estructuras económicas y sociales que perpetúan la injusticia. Su mensaje, arraigado en la opción preferencial por los pobres, denunció con firmeza la desigualdad y el consumismo desenfrenado. Estas son algunas de sus reflexiones más emblemáticas, tras su fallecimiento a los 88 años:

«Esta economía mata. No podemos tolerar más que se tire comida mientras hay gente que pasa hambre. Esto es inequidad social» ( Evangelii Gaudium , 2013). Con estas palabras, Francisco critica un sistema económico globalizado que prioriza el lucro sobre la dignidad humana. Para él, la acumulación de riqueza en pocas manos y el desperdicio de recursos son síntomas de una «cultura del descarte» que deshumaniza.

«El consumismo nos ha hecho creer que ser feliz es tener, pero la felicidad no se compra. Es un engaño hacer depender la alegría del dinero» ( Discurso en Río de Janeiro , 2013). El Pontífice vincula el consumismo con la pérdida de valores esenciales: advierte que este modelo no solo explota el planeta, sino que también vacía el corazón humano, sustituyendo la solidaridad por el individualismo.

«Mientras no se reviertan la exclusión y la inequidad, será imposible erradicar la violencia. Los pobres no pueden esperar» (Fratelli Tutti, 2020).

El Papa insiste en que la paz social no se logrará sin justicia económica. Critica la hipocresía de quienes acumulan riqueza mientras niegan salarios dignos o acceso a la salud y educación.