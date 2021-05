Familia del niño asesinado en Longaví recibirá este domingo el cuerpo del menor y claman por justicia

La familia de Emilio, asesinado en la comuna de Longaví, región del Maule, recibirá este domingo el cuerpo del menor encontrado este viernes sumergido en el Río Liguay.

De acuerdo con MegaNoticias, la familia del niño de 12 años clama por justicia por el crimen, de los cuales hay dos detenidos.

La tía del pequeño, Margarita Vásquez – quien es la vocera familiar –, enfatizó que los restos serán velados en la casa donde vivía el menor.

“Hemos tenido días muy difíciles y viene algo más complejo. El cuerpo se entregará hoy y los vecinos, creo, organizaron una caravana para acompañarlo hasta que llegue a la casa”, expresó Vásquez, citada por MegaNoticias.

Los dos detenidos fueron presentados este sábado en la justicia de Linares, a los que se le extendió la medida de privativa de libertad hasta el martes.

“Los tipos que mataron a mi sobrino tienen la mente sucia y mala. Pero debemos pedir que la gente mala, que le haga algo malo a un niño, no lo van a pasar bien. En la cárcel todo se paga… Reitero, no queremos pena de muerte, porque sería un solo dolor, queremos una condena larga. Vamos a llegar a las últimas consecuencias y no queremos que las leyes se sigan riendo de la gente”, aseveró la tía de Emilio.

El menor se encontraba desparecido desde el jueves, luego de que saliera a pasear a sus perros.

Según los informes, el cuerpo presentaba “lesiones cortepunzantes en diferentes partes de su cuerpo”.