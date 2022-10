Francisco Sánchez, ex intendente de Atacama: El modus operandi de la estafa multimillonaria a minera japonesa (Parte I)

Según querella criminal de la minera japonesa Atacama Kozan, además de informes periciales contables y de la Brigada de delitos económicos de la PDI, el ex intendente de Atacama durante el gobierno, de Sebastián Piñera, Francisco Sánchez, habría continuado recibiendo beneficios de forma fraudulenta con cargo al patrimonio de la minera después que asumió el cargo.

Lo anterior, gracias a una red que armó durante los años en que fue subgerente de la minera, lo que le habría permitido generar un mecanismo para defraudar a la compañía y no ser detectado por sus dueños. En un sorpresivo vuelco, la Fiscalía de Copiapó comunicó hace algunos días su decisión de no perseverar en la investigación pese a los numerosos testimonios, correos electrónicos, informes contables y de la Policía de Investigaciones que avalan la imputación en uno de los mayores casos de estafa que se hayan investigado en la región de Atacama. Todo esto en un contexto donde Sánchez ya había sido formalizado por el Ministerio Público como autor de fraude en dos oportunidades por esta misma causa.

Francisco Sánchez Barrera, de profesión contador, conocía en detalle todo el “tejemaneje” de Atacama Kozan, minera japonesa en la que desempeñó funciones como Sub gerente de administración y finanzas entre el año 2003 al año 2010, para luego convertirse en el Sub gerente general. El 7 de agosto de 2018 dejó la empresa para asumir como Intendente de la Región de Atacama del segundo gobierno de Sebastián Piñera.

Al momento de dejar la compañía, Sánchez se aseguró de colocar como Sub gerente general de la empresa a Rodrigo Albornoz, su más cercano colaborador.

Sería mediante la acción coordinada de los dos profesionales, más la participación del jefe de contabilidad y la jefa de contratos -pareja en ese entonces de Sánchez- que se configuraría al interior de la minera Atacama Kozan un esquema para suscribir contratos por servicios falsos con una red de proveedores, sin que existiera justificación, sin respaldo contable o detalle de los servicios prestados, de manera que no pudiera haber trazabilidad contable ni operacional que revelara el fraude.

De esta forma Sánchez habría pactado con los proveedores de la minera pagar servicios falsos con Atacama Kozan, a cambio de que tales proveedores lo beneficiaran económicamente tanto a él como a sus cercanos

Un ejemplo de esto habría sido lo ocurrido con la conocida empresa de la región de Atacama denominada “Eklipse”, la que según numerosa evidencia contable, pagó periódicamente las abultadas compras de supermercado de Sánchez, además de realizar costosas obras civiles en su domicilio, e incluso el pago de su jardinero, entre otros beneficios para el ex intendente.

“A Sánchez lo traicionó la ambición, pero yo vi que él quería salir de la empresa, y una de las salidas era la política hacia la intendencia, aprovechando su cercanía con Rafael Prohens, quien es actualmente senador por Atacama. Pero se entiende que después de haber asumido el cargo de intendente, siguió en los hechos actuando con jerarquía por sobre Albornoz”, señala un ex compañero de trabajo de Sánchez que prefiere resguardar su identidad. Esto ya que la red política de Sánchez está plenamente vigente en Atacama, por su relación de histórica cercanía con el ex presidente de RN y actual senador, Rafael Prohens, quien ha amasado una importante fortuna a partir de la explotación comercial de derechos de agua en una zona donde es un bien especialmente preciado y escaso.

La Arista Eklipse

Una de las múltiples aristas del caso seguido en contra del ex intendente de Atacama, muestra con claridad los métodos, el modus operandi, que se habrían utilizado para defraudar a Atacama Kozan, incluso después de que Sánchez asumiera el cargo.

En resumen, la fórmula era sencilla: Sánchez pactaba con proveedores el pago de servicios inexistentes a cambio de beneficios económicos para él y sus cercanos, ocultándolos de los dueños a través de la manipulación de la contabilidad.

Según consta en el informe que la PDI remitió al fiscal del caso, Luis Miranda, de la Fiscalía local de Copiapó , el proveedor “María Loretto Herrera Spano Servicios” con nombre de fantasía “Eklipse”, se dedicada a brindar “servicios de alimentación”. En ese contexto, la minera pagó por esos supuestos servicios la suma de $418.208.544 pesos. En las conclusiones del informe de la unidad especializada en delitos económicos de la policía de investigaciones se establece que esos pagos no cuentan con respaldo alguno.

A su vez, la profesional investigadora de la PDI sostuvo que un total de $500.201.935 pesos fueron pagados por Atacama Kozan a Eklipse, sin que existan los documentos de Estado de Pago, que debían ser generados por Atacama Kozan y la prestadora, lo que permite entender el detalle de lo que se paga a un proveedor.

Pero la investigación no acaba ahí. Sumado a los pagos irregulares ya señalados, la perito de la PDI dio con una serie de servicios solicitados a Eklipse catalogados como “servicios adicionales” sin detalle de qué se trataban, los que suman pagos por otros $180.103.168 pesos.

De este monto existen requerimientos del proveedor y que fueron pagados por Atacama Kozan a Eklipse cuando Sánchez ya no trabajaba en la empresa minera y era Intendente. El total de gastos después de que Sánchez sale de la empresa suman un total de $46.774.799 pesos.

Documento parte de la carpeta investigativa de la PDI con resultados de

Quien ocupaba el cargo que había ejercido Sánchez en la empresa, para ese entonces, era su amigo Rodrigo Albornoz, señalado como coautor en el fraude. Fue precisamente éste estrecho colaborador del ex intendente quien habría permitido que los pagos irregulares siguieran realizándose en los mismos términos que durante el período en que Sánchez estuvo a cargo de la subgerencia, en beneficio de él y sus cercanos.

Albornoz intentó ser contactado por El Ciudadano en varias oportunidades, pero éste declinó dar respuesta, dejando los mensajes enviados como vistos en WhatsApp.

Entre los servicios falsos que de forma fraudulenta y por orden de Albornoz fueron pagados por Atacama Kozan mientras Francisco Sánchez era intendente de Sebastián Piñera (puesto ocupado por el senador Prohens en el primer mandato de Piñera) figuran: “Toldo para intendencia” por $6.455.750; un evento relacionado a los 33 mineros por $5.631.972; y un evento para comunidades indígenas por $3.234.512, descritos éstos dos últimos como “donación”.

Lupa sobre Elektra

Todo salta a la vista desde el momento en que en el área contable de la empresa minera

se encuentra con que los Estados de Pago de 2018, documentos que deben detallar y pormenorizar los servicios del proveedor, solo se rellenan por el concepto general de “Servicios de Alimentación” por valores que no eran consistentes con los gastos reales de la empresa y los servicios que efectivamente recibía. Además, cada mes aparece para la misma empresa un segundo Estado de Pago y factura respectiva pagada, lo que se justificó bajo el concepto de “servicios adicionales y especiales”, lo que no describía cual era la prestación efectivamente realizada por el proveedor a la empresa, y que finalmente se determinó que era una maniobra para justificar cuantiosos pagos por servicios que nunca se realizaron a la minera, pero que habrían beneficiado a Sánchez y a su entorno cercano.

El descubrimiento ocurre tras las llegada a Atacama Kozan de un nuevo Sub gerente General, Jorge Guerra, quien se encuentra con el descalabro.

“Se prestaron servicios sin justificación, sin trazabilidad y sin pormenorización. Sánchez le pedía a proveedores de la empresa que le pagaran sus cuentas personales, incluso el supermercado”, señala Guerra.

Fue tal la manipulación de Sánchez sobre el manejo de la minera y el contexto de impunidad que se generó al interior de la compañía, que hacia el 2018 no sólo no se señalaba detalle alguno en los documentos contables sobres los supuestos servicios, sino que además los pagos que se hacían a proveedores y que correspondían a los beneficios recibidos indebidamente por el ex Intendente y sus cercanos sencillamente se identificaban como “Servicios Especiales”.

“Sánchez se aprovechó del gerente general y de los representantes de Nittetsu, controladora de la minera, por ser japoneses. Muchas personas vimos como él se reía habitualmente de ellos, ya que sabía que no entendían bien el castellano. La barrera idiomática sin duda fue uno de los elementos que le sirvió para cometer su estafa”, señala otro trabajador de Atacama Kozan que prefiere reservar su identidad.

Próximas Diligencias

Antes del cierre de la presente investigación periodística, El Ciudadano tomó contacto con la Fiscalía de Copiapó para entender su decisión de no perseverar en la causa.

Desde Fiscalía se nos comunicó que se responderá a nuestra solicitud de información en la próxima semana, luego de solicitarse ésta por vía escrita.

Consultado el abogado y académico en derecho procesal de Copiapó, Eugenio Navarro, señala que “La Fiscalía tiene varias posibilidades de actuación. Facultad de no iniciar investigación cuando lo hechos no son constitutivos de delito. Archivar provisionalmente cuando no hay antecedentes para determinar el autor del delito. Principio de oportunidad, para delitos que la pena asignada no exceda de presidio menor en su grado mínimo y que no sean cometidos por funcionarios públicos o que no causen conmoción. Y que la víctima no reclame de la decisión.”

No obstante, en este caso la Fiscalía de Copiapó sí inició una investigación además de haber formalizado en dos oportunidades a Sánchez por delitos de estafa. De esta forma ha llamado la atención con las abundantes pruebas a la vista, que dicha fiscalía quiera enterrar el caso argumentando que “no se han reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación”.

Eugenio Navarro precisó que “si el querellado fue formalizado, el querellante tiene la herramienta de forzar la acusación”.

La decisión de no perseverar de la Fiscalía de Copiapó, que favorece a los imputados Francisco Sánchez y a Rodrigo Albornoz, será conocida por el Juzgado de Garantía de Copiapó el próximo 7 de noviembre de 2022.

RECUADRO: Análisis de Facturas Específicas del Informe de la PDI

Al observar en detalle las facturas y los estados de pago emitidos por Eklipse a Atacama Kozan, que es solo una arista del caso seguido en contra del ex intendente de Atacama Francisco Sánchez, las irregularidades quedan en evidencia. Mientras la primera factura siempre era acompañada de un Estado de Pago sin mayor detalle por “servicios de alimentación”, acto seguido se emitía una segunda factura por “servicios especiales” y un Estado de Pago que tampoco señalaba detalles, las que eran visadas por el hombre de confianza de Sánchez, Rodrigo Albornoz.

No obstante durante la investigación se dio con el Estado de Pago original, que da cuenta del detalle de lo que realmente se estaba pagando y donde se encuentran servicios personales en favor del ex intendente.

Pagos hechos en el mes de Agosto de 2018.

1.1 En el mes de Agosto del 2018 se hicieron dos pagos, el primero correspondiente a la factura Nº 3574 por $70.028.266 y que está de acuerdo con el Estado de Pago, que son los servicios de alimentación contratados por Atacama Kozan.

Factura 3574

Estado de pago sin mayor detalle del servicio de alimentación

1.1-El segundo pago está relacionado con la Factura Nº 3575 por $58.311.928 por “Servicios Especiales”, de los cuales la PDI determinó que $28.395.349 eran gastos personales de Sánchez. Como se observa, los Estados de Pago eran firmados por Rodrigo Albornoz. Se puede apreciar que existe un Estado de Pago detallado y otro adulterado.

Factura 3575

Estado de pago real, ocultado para defraudar y parte de lo ratificado por la investigación de la PDI

Detalle de los servicios prestados en beneficio de Sánchez detectados por la PDI

-Estado de Pago adulterado, sin detalle y firmado para autorizar el pago como evidencia del fraude

2-Pagos hechos en el Mes de Septiembre de 2018

2.1-En el mes de Septiembre del 2018 se hicieron dos pagos, el primero correspondiente a la factura Nº 3690 por $68.524.272 y que está de acuerdo con el Estado de Pago, que son los servicios de alimentación contratados por Atacama Kozan.

FActura 3690

2.2 El segundo pago está relacionado con la Factura Nº 3691 por $35.644.575 por Servicios Especiales, de los cuales la PDI determinó que $10.455.750 eran gastos personales de Sánchez. Se puede apreciar que existe un Estado de Pago detallado y otro adulterado.

Factura 3691 , Septiembre

Estado de pago original septiembre

Detalle Carpeta investigativa PDI con beneficios a Sánchez

Estado de pago septiembre adulterado

3-Pagos hechos en el Mes de Octubre de 2018.

3.1-En el mes de Octubre del 2018 se hicieron dos pagos, el primero correspondiente a la factura Nº 3690 por $67.799.431 y que está de acuerdo con el Estado de Pago, que son los servicios de alimentación contratados por Atacama Kozan.

Factura 3575, octubre

3.2-El segundo pago está relacionado con la Factura Nº 3851 por $36.960.183 por Servicios Especiales, de los cuales la PDI determinó que $2.609.256 eran gastos personales del Sr. Sánchez. Se puede apreciar que existe un Estado de Pago detallado y otro adulterado.

Factura 3851

Estado de Pago completo Octubre

Detalle carpeta investigativa PDI con beneficio a Sánchez

Estado de pago adulterado mes de octubre

Como se puede apreciar claramente y en particular en el año 2018, hay dos facturaciones mensuales, una por los “Servicios de Alimentación” a Atacama Kozan y otra por “Servicios Especiales”, que en realidad fueron servicios personales para Sánchez del proveedor Eklipse, recibidos incluso después de dejar la empresa para pasar a ser Intendente de la región de Atacama.

Esta información corresponde solo a un período acotado de tiempo y un solo proveedor, en un contexto donde la investigación criminal seguida por el fiscal adjunto Luis Miranda, de la Fiscalía Local de Copiapó, reunió antecedentes sobre irregularidades equivalentes en el caso de múltiples proveedores de Atacama Kozan, con los cuales se repitió el esquema fraudulento imputado en esta causa. A pesar de los múltiples informes de la Policía de Investigaciones, de los documentos, correos electrónicos y pericias contables que avalaban la imputación, la Fiscalía Local de Copiapó decidió desechar el caso sin mayores explicaciones, renunciando a llevar estos antecedentes ante los tribunales de justicia para que se pudieran pronunciar sobre los mismos. Muchos han visto esta decisión como arbitraria y una prueba del proselitismo político de la Fiscalía Local de Copiapó, quien también está a cargo de la investigación criminal contra el diputado Jaime Mulet, contra quien ha demostrado una conducta absolutamente distinta a la que hoy beneficia y garantiza impunidad al ex intendente del segundo gobierno de Sebastián Piñera e importante dirigente político de Chile Vamos en la región de Atacama, Francisco Sánchez.