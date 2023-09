Gabriela Cortés, vocera de UnidosxBoric: «A la ultraderecha no le tengo miedo»

A tan solo un par de horas, Gabriela Cortés acepta dar esta entrevista mientras prepara los últimos detalles de la convocatoria masiva en apoyo del Presidente de la República, Gabriel Boric, la que se realizará en la Plaza de la Constitución el sábado 30 de septiembre a las 12 horas. Para Gabriela, vocera del Colectivo UnidosxBoric, la difusión hacia la actividad ha sido una sorpresa muy positiva, puesto que, pese a que en una primera instancia solo se iba a realizar en Santiago, otras ciudades del país han replicado el llamado a manifestarse regionalmente -como es el caso de Arica, Valparaíso, Concepción, Temuco, Punta Arenas, entre otras-.

Pero, ¿cómo nace este colectivo?

Según explica Gabriela, nació de manera espontánea en febrero de este año -ad portas del primer aniversario de mandato de Boric-, como un grupo de influencers y figuras públicas, que al cansarse de las «fake news» emitidas por la derecha política en contra de la gestión del Presidente, decidieron unirse y hacer «frente» a través de llamados a convocatorias masivas, o de comentarios mediante redes sociales.

Lo anterior ha afectado considerablemente a Cortés, quien además de ser vocera de UnidosxBoric, es una reconocida influencer (@quintralacolorada), que constantemente interpela y cuestiona a adherentes de la derecha o ultraderecha chilena, especialmente a través de Tik Tok y X -ex Twitter-, en donde difunde denuncias -especialmente de pedofilia-, o investigaciones que realiza junto a otros dos influencers: BotCheckerCL y Antifa Watch.

-Mi análisis personal sobre la derecha es que netamente ellos no quieren que este gobierno haga mucho por los pobres, porque la derecha desde el día uno está haciendo campaña política para sacar un Presidente de extrema derecha que es José Antonio Kast. Entonces desde el día uno están boicoteando todo, a través de fake news. Llega a dar rabia porque, hay tantos proyectos buenos para la gente más necesitada y lo han rechazado todo. O sea, se farrearon la reforma tributaria que beneficiaba a los más necesitados, y a quien se le iba a pedir dinero era solamente al 3% más rico. Empezaron a decir que prácticamente todos íbamos a tener que pagar más impuestos. Se aprovechan de la desinformación que tiene la gente-, explica Gabriela.

–Algo que ha quedado en evidencia y que ocurre en el Consejo Constitucional, ¿cierto?

-En el Consejo Constitucional lo que realmente están haciendo es hacer el programa de José Antonio Castro. El programa de gobierno. Todo lo que quería hacer él como Presidente, lo están haciendo ellos y nos están haciendo retroceder décadas de lucha, ¿a quién beneficia? Solamente a los más ricos, porque digamos que quitar la contribución a la primera vivienda. Estamos súper claro que el 80% de los chilenos no paga contribuciones y que se paga contribución después de tener una construcción de 145 metros cuadrados recién ahí. Entonces, ¿qué chileno común y corriente puede darse el lujo de tener una casa de 145 metros cuadrados? Hoy día las casas tienen 56 a 60 metros cuadrados. Intentan engañar un poco a la gente.

Durante los últimos meses, Gabriela Cortés ha sido muy atacada mediante su plataforma de Tik Tok y X, siendo uno de los más graves, la amenaza que recibió por parte de una cuenta de ultraderecha, y en donde le detallaron sus actividades diarias. Este hecho ocurrió tras un debate entre el periodista de Mega y Cortés en X, por manifestaciones en La Moneda.

«Cuídate, ya sabemos dónde vives prostituta. Caerás igual como cayó tu papá, Víctor Cortés Gálvez para el 73′. Quieres vivir lo mismo que él? Dejate de huebiar y cierra tus cuentas o tus guachos que sabemos donde estudian (…) pueden tener un “accidente”. Pagarás y será hermoso. Aaa se nos olvidaba, está hermoso el auto rojo 0km que te compraste zurda maraca, con la zorra estay pagando las cuotas”, se lee en la amenaza.

-Constantemente eres atacada y amenazada…

-Porque yo no tengo filtro, y aparte que han intentado bajarme (la derecha), como ellos ocupan esa como doctrina de shock y de miedo. Y como yo no tengo nada que esconder, no tengo deudas, no tengo ni una yayita, no tengo nada. Entonces intentan hacer cosas, pero como estoy tranquila y totalmente limpia, yo no pertenezco a ningún partido político. Yo no tengo nada que ver con la política, o sea, soy súper activista, pero yo nunca he estado inscrita en nada (…) me han amenazado que me va a pasar lo mismo que mi papá, porque mi papá fue torturado político. Me han subido la dirección, me funan a cada rato, han dicho que yo abusé de niños en el Sename, me colgaron de una noticia que salió en todos lados, que el Limache, unos niños habían acusado abuso sexual, pero en la noticia decía, que habían sido los mismos compañeros de la residencia. Y yo trabajé en una residencia de niñas. Entonces han tergiversado todo un tema para hacerme callar, pero como yo no tengo nada que esconder, no me voy a quedar callada, no les tengo miedo, para nada. No le tengo miedo a la ultraderecha.

Respecto a las amenazas que ha recibido, confirma que interpuso una denuncia en Fiscalía, sin embargo, hasta el cierre de este artículo siguen sin realizar diligencias, estando estancada la investigación.

A pesar de todo, Gabriela confirma que seguirá adelante con su activismo, ya que siente que «todo vale la pena».