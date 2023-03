General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por reportaje “La Manada” y los antecedentes de El Ciudadano en contrarréplica

Tras las publicaciones de dos reportajes sobre el General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y “La Manada”, la máxima autoridad policial presentó una carta de réplica a este medio, en donde aclaró no encontrarse en calidad de imputado ni tampoco encubrir o proteger a “La Manada de Carabineros”. Sin embargo, El Ciudadano tuvo acceso a antecedentes y documentos que confirman la investigación en contra de Yáñez por incumplimiento de deberes militares y desacato, en tanto Esteban Infante, denunciante de “La Manada”, insiste en el encubrimiento de Yáñez, especialmente por el cierre del sumario administrativo, sin citar a declarar a víctimas ni testigos del caso.

Por Josefa Barraza Díaz

Durante la mañana del jueves 9 de marzo, El Ciudadano recibió en su oficina, una carta de réplica del General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien por primera vez se refirió a los reportajes publicados por este medio, los que revelaban la investigación en su contra por desacato e incumplimiento de deberes militar -en la Fiscalía Militar-, y la existencia de un grupo de oficiales de la institución, que se autodenominaban “La Manada”, quienes realizaban fiestas clandestinas durante la pandemia.

En el documento gestionado por su abogado, Rogelio Requena, el 8 de marzo de 2023, se explicó que “respecto al título del reportaje, al epígrafe y, a los párrafos que refieren a que el General Director de Carabineros tiene la calidad de “imputado”, es necesario dejar en claro que mi representado no tiene dicha calidad en ninguna de las investigaciones señaladas en el texto, ello toda vez, porque en la única investigación judicial que se menciona y que se tramita en sede de la Jurisdicción Militar, no existe la denominación procesal de imputado y sólo hay diligencias de investigación”.

No obstante, para Daniel Soto, abogado y coronel en retiro de Carabineros, el concepto “imputado” es correcto desde un punto de vista lingüístico, puesto que, alude a la persona contra quien se dirige un proceso penal y el reportaje se refería a la investigación que la Justicia Militar lleva en contra del General Director Ricardo Yáñez; aunque tratándose del proceso penal antiguo, técnicamente la figura se denomina “inculpado”, pero este nombre no tiene diferencia sustancial con la de “imputado” que es la que se emplea en el sistema de enjuiciamiento penal actual.

Marcos Herrera, abogado participante en el caso de Yáñez y ex funcionario de la Cuarta Fiscalía Militar de Santiago, también opinó respecto al debate del concepto “imputado”, afirmando que el General Director de Carabineros a través del abogado Requena, nos indica que en la jurisdicción militar “no existe la denominación procesal de imputado”, lo que es una obviedad, ya que, que un término no exista en la ley, no significa que no exista o no se aplique en el ejercicio del derecho, ni mucho menos que no se pueda emplear en un reportaje periodístico.

“El señor Ricardo Yáñez a través de su abogado Rogelio Requena señala, que la única denominación procesal que hay en la jurisdicción militar es “sólo hay diligencias de investigación”, es decir, para el General Director de Carabineros Ricardo Yáñez y su abogado, en los tribunales no existe la palabra, imputado, denunciado, acusado, etc”, comentó Herrera, mediante su carta de descargos por la respuesta de Yáñez a El Ciudadano.

Luis Mariano Rendón, reconocido abogado de DDHH, en conversación con El Ciudadano, explicó que no es efectivo lo que señala la defensa del general Yáñez, puesto que, el Código de Justicia Militar sí utiliza la figura del imputado (un ejemplo de ello es su art. 209). Por lo demás, imputado es el concepto general en materia penal, pues es el que contempla la Constitución.

-Uno esperaría una respuesta más de fondo a los cuestionamientos que se le efectúan a la máxima autoridad policial y no que intente refugiarse en tecnicismos, además erróneos. Finalmente, hay que recordar que el general Yáñez reviste indudablemente la calidad de imputado en diversas causas penales, por su responsabilidad en las violaciones a los DDHH durante el estallido. En esas causas, finalmente, toma una impresentable actitud de rebeldía frente a las citaciones a declarar ante Fiscalía-, dijo Rendón.

Respecto a lo anterior, es importante aclarar que El Ciudadano tuvo acceso a un documento de la Segunda Fiscalía Militar -del 14 de noviembre de 2022-, en donde se determinó iniciar una investigación criminal en contra de Ricardo Yáñez por los delitos de incumplimiento de deberes militares y desacato, siendo designado como fiscal militar, el coronel de Carabineros Alberto Veloso.

¿Sumario administrativo?

En un primer reportaje publicado por este medio y el que relata el caso del cabo Monroy, se reveló la existencia de una denuncia -del 12 de marzo de 2021- en contra de Ricardo Yáñez, Alejandro Casanova (general jefe Zona Oeste), el coronel Oscar Figueroa y el mayor Rodrigo Mansilla, por haber cometido presuntamente lo delitos de incumplimiento de deberes militares, omisión de denuncia, prevaricación administrativa y abuso de poder.

En su réplica, el General Yáñez advierte que en cuanto a esta denuncia, realizada por el abogado defensor del ex Cabo 2° Francisco Monroy, fue rechazada por el Segundo Juzgado Militar el 17 de junio de 2021, “en la cual, junto con desestimar la denuncia, dispuso remitir los antecedentes a la unidad policial correspondiente para los fines administrativos que procedieran; cuestión que, efectivamente se realizó. Además, Yáñez insiste en que “no es efectivo como señala el reportaje y mal entiende el abogado defensor del ex-Cabo 2do. Monroy, que el tribunal haya ordenado la instrucción de un sumario administrativo”.

Sin embargo, en cuanto a esto, Marcos Herrera, abogado de Monroy, sostuvo que lo expuesto por el General Director falta a la verdad, puesto que, la resolución no dice “se rechaza la denuncia interpuesta”, lo que señala la resolución es lo siguiente: “A lo principal: No ha lugar, advirtiendo que los hechos no revisten caracteres de un delito del fuero por ahora, pero podría eventualmente constituir una falta de disciplina y, atendido lo dispuesto en el artículo 132 del Código de Justicia Militar, remítase los antecedentes a la Unidad Policial que corresponda a través de la segunda fiscalía militar letrada del Ejército y Carabineros de Santiago.”

Herrera también comentó que Yáñez se contradice nuevamente al señalar que la denuncia fue rechazada, pero que igual se dispuso a remitir los antecedentes y que estos fueron remitidos a través de la Secretaria General de Carabineros, estamento que supuestamente habría derivado los antecedentes a la Prefectura Santiago Occidente, órgano administrativo superior de la Unidad Policial involucrada.

“Parece curioso que el General Director NO indica ninguna resolución, fecha, ni rol donde consta la remisión del documento, de la resolución o expediente administrativo donde se desestima la instrucción del sumario. Lo anterior es a lo menos inexacto, en el sentido que fue el coronel de Carabineros Claudio Pizarro Valencia, jefe del Depto. Información Pública y Lobby quien señaló que en los registros institucionales no existe Sumario Administrativo al Tenor de lo solicitado”, se lee en el argumento de Herrera.

Además, en la réplica del General Director, se explicó que el abogado Herrera, nuevamente presentó otra denuncia en su contra, señalando que no había dado cumplimiento a la resolución del II Juzgado Militar de Santiago, a su entender, en orden a que se instruyera un sumario administrativo y, es esa situación la que motiva las diligencias indagatorias que se llevan a cabo en sede penal militar a la que alude la publicación; pero que no tiene las connotaciones que en ella se pretende dar respecto de una supuesto incumplimiento de sus deberes por parte de mi representado, como ya se señaló.

Pero, según Herrera no se puede realizar, ni menos comprometer un resultado de juicio, puesto que, aquello corresponde exclusivamente al fiscal militar (Magistrado), quien es la persona que deberá considerar después de un proceso legalmente tramitado si tiene o no las connotaciones de algún delito.

La Manada

Con respecto a La Manada, en la réplica se señaló que no es efectivo que el General Director le haya cabido participación en una supuesta red de protección y encubrimiento a quienes se señalan como participantes de estas supuestas fiestas con fines sexuales, ya que, “los hechos fueron denunciados a la Fiscalía Local respectiva del Ministerio Público, investigándose por medio del Departamento de Asuntos Internos de Carabineros, archivando la carpeta investigativa por no haberse acreditado la veracidad de los hechos denunciados y; Se dispuso la instrucción de una Investigación Administrativa, la que también actualmente se encuentra terminada por Resolución del Mando de la Zona de Carabineros Santiago Este, luego de que la investigación no arrojó también responsabilidades administrativas respecto de los hechos denunciados”.

Desde la Fiscalía Regional Oriente confirmaron la existencia de una causa judicial por “La Manada” (2021), asignada al Fiscal Carlos Ramírez, fiscal de Alta Complejidad, quien archivó la causa ese mismo año, mientras Manuel Guerra se desempeñaba como jefe de dicha Fiscalía (ex fiscal reconocido por sobreseer a Sebastián Piñera por el caso Exalmar, y quien realizó las indagatorias en el caso Penta).

“(El viernes 3 de marzo de 2023) la Fiscalía Regional decidió reabrir todas las causas vinculadas a esta investigación y se la asignó (esta investigación) a la fiscal de la Fiscalía de Género, Maria Jose Bowen (caso Ámbar), a raíz del reportaje y de los nuevos antecedentes señalados en el mismo”, explican desde Comunicaciones del Ministerio Público, confirmando la reapertura de la causa, 6 días antes de enviada la carta por el General Director a este medio.

Incluso, el fiscal que archivó la causa, Carlos Ramírez, renunció a la Fiscalía Oriente, por lo que hasta la fecha se desconocen las razones para archivar esta investigación.

Respecto al sumario administrativo, Esteban Infante, abogado de la Defensoría Policial y denunciante del caso “La Manada de Carabineros”, en conversación con este medio, confesó que le parece muy preocupante que el General Director haya confirmado el cierre del sumario administrativo, puesto que, a su criterio no le realizó una investigación como corresponde.

-Creo que solamente les bastó la denuncia que realicé en un principio. Deberían haberme citado a declarar para entregar más antecedentes, que en el transcurso del caso se fueron suscitando. Entregué la primera información que me pareció grave, de parte de un oficial activo (de Carabineros), quien me pidió anonimato debido a las represalias (…) no puede ser que no se hayan encontrado responsables, ni siquiera por las medidas sanitarias (las que fueron vulneradas en las fiestas). Hay un manto de encubrimiento al respecto. Me hago responsable de mis dichos-, afirmó Infante.

Para demostrar su versión, Infante entregó a este medio, un audio de WhatsApp dirigido al General Yáñez, el que revela lo siguiente:

Infante: “Mi general, quién le va a tomar declaración a la comandante Jaramillo, a la comandante Pascual, a las dos capitanes que quieren declarar, y querían que usted las citara para contarle sobre el tema de La Manada, ya que, se supone que las iban a citar de Asuntos Internos (…) entonces, ¿a quién le entregamos la información, y por la parte administrativa tampoco sabemos quién va a llevar el caso”.

Incluso, el 17 de octubre de 2022, Esteban Infante recibió una respuesta vía Transparencia -respecto a su denuncia sobre “La Manada”-, en el que le confirmaron que “a raíz de una denuncia por abuso sexual, caso conocido como el caso Manada (…) la Jefatura de Zona Metropolitana de Carabineros informa que no se ha instruido, (es decir) no se instruye una investigación que involucra directamente al oficial superior que indica, a raíz de una denuncia por abuso sexual, conocido como el caso Manada”.

Fuentes ligadas al caso -y quienes pidieron hablar desde el anonimato-, también confirmaron que nunca han sido llamadas para prestar declaración en el sumario administrativo, a pesar de poseer antecedentes de las acciones de este grupo. Lo anterior les genera dudas, respecto al cómo se realizó este sumario y a quiénes citaron a declarar.

Es necesario precisar que el 25 de febrero de 2023, y vía correo electrónico, el Departamento de Comunicaciones de Carabineros, informó a El Ciudadano que el sumario administrativo por el caso “La Manada”, seguía vigente.

Sobre la confirmación del cierre del sumario administrativo, la senadora Fabiola Campillai, sostuvo que le parece muy extraño que se reciba información contradictoria desde carabineros, sobre si existe o no un sumario en curso sobre los abusos sexuales denunciados.

-En nuestra reunión con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, la diputada Gazmuri, el diputado Palma y el jefe de gabinete del Presidente de la República, se nos señaló que existía una investigación administrativa en curso y que dicha información se las había entregado carabineros, y posteriormente, nos enteramos en la carta enviada en representación del general Yañez, que la investigación administrativa estaría cerrada sin encontrar responsables-, comentó la senadora, quien insistió en que es necesario aclarar estos hechos, por lo que seguirá recolectando información, de acuerdo a las atribuciones que me entrega la ley como senadora, para así tener más antecedentes ante estas graves acusaciones que se han hecho públicas.

La diputada Ana María Gazmuri, también quiso referirse a la carta del General Yañez en respuesta a la investigación realizada por este medio, enfatizando en que “más allá de considerar poco adecuado el trato hacia la autora de la investigación, excediendo por mucho su derecho a réplica, sorprende la afirmación de que la investigación administrativa se encuentra actualmente terminada”.

-Resulta contradictorio con la respuesta que el Departamento de Comunicaciones de Carabineros entregó a El Ciudadano el 25 de febrero de 2023, en la que señalaron que el sumario administrativo por el caso «La Manada», seguía abierto. Misma información fue corroborada por la ministra Orellana a la senadora Campillai, al diputado Palma y a mi, según la propia institución le habría informado, tal como comunicamos en punto de prensa el jueves 3 de marzo en La Moneda. La verdad es que urge que se aclare esta contradicción-, dijo la diputada Gazmuri antes de despedirse.

Por su parte, el diputado Hernán Palma aseguró sentirse contrariado por la respuesta del General Yáñez, ya que, por un lado les dicen que el sumario está abierto y por otra parte que está cerrado.

-Hemos conversado con algunas y algunos parlamentarios, y nos parece pertinente poner funcionamiento lo más pronto posible de una Comisión Especial Investigadora, que está dentro de las facultades parlamentarias, de manera de investigar hasta las últimas consecuencias-, explicó Palma, en conversación con este medio.

***A continuación carta íntegra del replica del abogado Marcos Herrera sobre réplica del General Yáñez.